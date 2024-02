Lutaju same selima i uništavaju pašnjake, mještani očajni: "Osjećamo se kao taoci"

Drugi farmer je iz Medviđe. Iako se ekipa Poziva predstavila i rekla da traži drugu stranu priče, za izjavu nije bio raspoložen.

"Meni ne treba medijska pozornost, ja radim svoj posao, imam svoje obaveze i to je to. Oni što pričaju da će onog ustašu s Velebita prognati, e bogami neće", rekao je lokalni stočar iz Medviđa.

Tvrdio je da krave nisu na zemlji seljana, nego na državnoj zemlji.

Iz Državnog inspektorata odgovorili su za Dnevnik Nove TV: "Utvrđeno je da posjedniku životinja u trenutku inspekcijskog nadzora nedostaje 1/3 grla te mu je dan dodatni rok za prikupljanje grla koja nedostaju".

Iz Inspektorata sugeriraju da se pita Grad Obrovac što radi po tom pitanju. I policija koja je više puta intervenirala zbog stoke koja luta u ovom kraju, lopticu odgovornosti prebacuje na komunalne redare Grada Obrovca.

"Lokalna samouprava ima ovlasti za zbrinjavanje i obvezu napuštenih životinja za koje se ne zna tko je vlasnik", priopćila je pročelnica UO za lokalnu samoupravu Grada Obrovca Gordana Renić.

Grad mještanima sugerira privatne tužbe, uvjereni su da policija može više jer, kažu, radi se o narušavanju javnog reda i mira. Nisu u ovom kraju samo krave problem, i psi kangali tumaraju selom.

"Kuja je počela klati kokoši, pa onda mačke, što se i nama dogodilo, zatekli smo je kako je zaklala i našu mačku", ispričala je Silvana Čeko Jurišić iz Krupe.

Ima Silvana i snimku maltrertiranja psa, na njoj je i lokalni stočar, ali – inspekcija i policija kažu da je utvrđeno da on vlasnik psa nije jer pas nije čipiran.

I tako se ta priča vrti u krug. Svi, očito, sve znaju, zna se čiji su psi, čije su krave, ali kad iste te životinje naprave problem, onda su ničije. I nitko ne zna ništa, a dok se problem ne riješi, među mještane se uvlači strah.

"Pa na kraju samim time što smo vas zvali da dođete ovdje, mi stavljamo sami sebi nekakvu potencijalnu metu na leđa", istaknula je Silvana dok je Milica dodala: "Ovo je sramota za državu, i za jedan grad, da nemamo apsolutno od nikoga zaštite, ja se sramim gdje živim".

Gdje su institucije?

Gdje su u ovoj priči institucije reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić upitao je ravnateljicu Uprave za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Željku Gudelj Velaga.

"Drago mi je da ste otvorili ovu temu, ovo je jedna ozbiljna tema. Ovo što smo sada vidjeli je kršenje uvjeta i zahtjeva koje jedan poljoprivrednik, koji bi htio ostvariti i koji može ostvariti potpore, zapravo radi. Ovo je nešto što je razlog da se njemu potpore smanje ili potpuno ukinu", rekla je gošća Dnevnika Nove TV na početku razgovora.

Mikić je pitao dobiva li stočar poticaj s obzirom na način na koji drži svoju stoku.

"Ako je do sada udovoljavao uvjete. dobiva. Od 2023. godine imamo značajnu promjenu, prvi put se uvodi da se kod zanemarivanja životinja smanjuje čak za 30 posto prvo kršenje, a nakon drugog kršenja se smanjuje za 100 posto što znači da uopće nema više prava na potpore", odgovorila je Gudelj Velaga.

Poljoprivrednik o kojem je riječ dobio je oko 100 tisuća eura potpore prema zadnje dostupnim podacima iz 2022. godine. Ravnateljica Uprave za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju rekla je da mu, s obzirom na uvjete u kojima se životinje drže, mogu to oduzeti.

"Za 2023. godinu će se provjeriti i ako se utvrdi da je ovo istina, što se očigledno čini da jest, bile one označene ili neoznačene, jer i neoznačene životinje nekome pripadaju, krši i to pravilo da one moraju biti označene - njemu će se ukinuti ili 30 ili 100 posto", dodala je Gudelj Velaga.

Velik je broj životinja bez markica, odnosno nisu označene. Kako će se dokazati čije su?

"Te su životinje nekako došle tu. One su uvijek odgovornost vlasnika. Ako i postoji sklonište i ako se pobrinu za njih, opet će taj trošak morati snositi vlasnik, a ne niti jedinica lokalne samouprave niti itko drugi. Kada se sazna i kad je poznat vlasnik, prema Zakonu o zaštiti životinja, on snosi ukupan trošak", ustvrdila je Gudelj Velaga.

Dnevnik Nove TV izvještavao je i o konjima koji lutaju Likom i Slavonijom. Mikić je pitao ravnateljicu koliko su dobili prijava o bogaćenju na ovakav način.

"Do sada smo u 2023. godini dobili tri prijave i za sve tri prijave je ustanovljeno da je bilo kršenje i za ta tri poljoprivredna gospodarstva će se ustegnuti 30 posto potpora na koje inače imaju pravo. Ovo o čemu mi govorimo su izravna plaćanja, ona se nazivaju potpora o dohotku. Za njih poljoprivrednik nama ne šalje nikakve račune niti obrazlaže za što je potrošio novce. To je novac kao potpora dohotku. U cijeloj EU i RH u poljoprivredi je dohodak svega 40 posto od prosječnog dohotka i našim poljoprivrednici treba nadoknaditi da bi se bavili poljoprivredom i proizvodili hranu za sve nas", zaključila je Gudelj Velaga,