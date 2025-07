Ludnica na završnoj večeri Ultre! Golotinja i kič opet zavladali Parkom mladeži

U Splitu se večeras održava treća, završna noć Ultra Europe festivala, a Park Mladeži ponovno vrvi energičnim partijanerima pristiglim iz svih krajeva svijeta, spremnima tulumariti do jutra i podići atmosferu na višu razinu. Ulazi su večeras nešto slabiji nego jučer, no to nije nimalo narušilo festivalski duh.

Ultra je, kao i svake godine, postala prava modna pista – posjetitelji se natječu tko će zablistati u smjelijem i šarenijem izdanju. Na svakom koraku može se vidjeti mrežaste topove, ultrakratke hlačice, odvažne kombinezone i neonske detalje.

Pogledajte fotogaleriju.