Lučki kapetan potvrdio: Obustavljena je potraga, svi kajaci su na broju

Lučki kapetan Mato Kekez daje izjavu o nesreći koja se dogodila jučer tijekom poslijepodneva, a tijekom koje su se prevrnuli kajaci te je uslijedila potraga prilikom čega je potvrdio - potraga je obustavljena, nađeni su svi kajaci, doznaje dubrovački dnevnik.

"Na Lokrumu je nađen kajak dvosjed s kompletnom opremom u kraju što daje za pretpostavku da taj kajak uopće nije bio u moru i da su osobe normalno pošle s Lokruma. Tragalo se za osobama, ali kajak nije bio nađen. Kajak je kasnije nađen na kraju, a ne na moru. Budući kako je kajak uredno nađen u kraju, za pretpostaviti je kako taj kajak uopće nije bio u moru, pa tako ni te osobe koje su ga vezale", izjavio je Kekez dodavši kako je potraga obustavljena.

Odgovarajući na pitanja novinara, kazao je i kako ne znaju tko su osobe koje su bile na kajacima budući da iznajmljivači nisu dužni vršiti popis izletnika po imenu i prezimenu, ali su dužni voditi evidenciju o broju izletnika. Odgovorio je i na pitanje zašto je trebalo toliko vremena oko usuglašavanja broja osoba.

"Išlo se s više lokacija, više iznajmljivača... Kad traje potraga, dok se sve to organizira, protekne neko vrijeme. Plus ako navrnu novinari sa svojim pitanjima, onda još sporije ide, što nama otežava što brže naći ljude. Nama je bitan svaki trenutak jer postoje podaci o tome koliko ljudsko tijelo može podnijeti u moru. Zato nam je bitan svaki trenutak, a ne gubiti vrijeme na nešto što nam nije važno.

"Bilo je ukupno 19 kajaka u moru, neki su dvosjedi", izjavio je. Na ptanje koliko je ljudi bilo, Kekez kaže kako nema taj broj. "Imam zapisano, reć ću vam krivo", izjavio je.

Na pitanje hoće li netko biti sankcioniran, Kekez je kazao kako za takvo što nema osnove.

"Nemamo propisano ništa da bi njega snakcionirali jer on je legalno iznajmio kajake. Korisnici su to uredno platili, izašli na more, njihov je rizik. Jedino što su trebali sugerirati na vremenske prilike, jesu li to napravili ili nisu, mi to ne znamo, oni tvrde kako jesu sugerirali", kazao je.

Dodao je kako su jedine tri osobe koje su krenule na izlet bez vodiča, bile tri osobe koje su posljednje tražili.

Na pitanje hoće li promijeniti nešto oko regulativa vezanih uz kajakaše, Kekez je kazao kako će predložiti promjene, no kako Ministarstvo mora donosi propise, a ne Lučka kapetanija.

"Radi se o Pravilniku koje donosi Ministarstvo", izjavio je. Potom se ponovn osvrnuo na okončanje potrage.

"Mi smo vidjeli da fale dva kajaka, jedan dvosjed i jedan jednosjed. Oni nisu nađeni nego se išlo na Lokrum i tamo su nađeni", izjavio je Kekez.