Lovro Buljević novi je igrač KK Zadra

KK Zadar je u svoje redove doveo 27-godišnjeg centra Lovru Buljevića, visokog 210 centimetara, koji stiže iz slovenske Krke, gdje je igrao od početka sezone 2025./2026. Ugovor je potpisan do kraja aktualne sezone, uz mogućnost produženja.

Buljević je karijeru započeo u Velikoj Gorici, a potom je nastupao za Hermes Analiticu, Cedevitu, Osijek, Široki (BiH), Borac (BiH), Helios (Slovenija), Debreceni (Mađarska) te Mornar (Crna Gora).

U dresu Mornara bio je kapetan i jedan od ključnih igrača, s prosjekom od 11,2 poena i 6,3 skoka u prošloj sezoni AdmiralBet ABA lige.U aktualnoj sezoni za Krku je odigrao osam utakmica u AdmiralBet ABA ligi, prosječno provodeći 13 i pol minuta na parketu te bilježeći 4,4 koša i 3,4 skoka.