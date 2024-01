LOVRAN ZAVIJEN U CRNO Mještani su u šoku: "Došao je većom brzinom, zavoj je, onda je to iskočilo van...užas kako voze reli"

U strašnoj prometnoj nesreću u Lovranu život je izgubila 23-godišnja djevojka. Dvije su u naletu kamiona ozlijeđene. Josip, koji radi u hotelu ispred kojeg se nesreća dogodila, među prvima je priskočio u pomoć. "Čuo sam jaki udarac i kad sam izišao, vidio sam cure kako sjede na pločniku i one su se odmaknule. Ali tijelo je bilo strašno vidjeti, porušeni znak, to je katastrofa."

Tri djevojke hodale su nogostupom uz cestu. Na njih je naletio kamion i doslovno ih pokosio. Prvo je pokupio prometni znak, a onda i njih s leđa.

"Strašno, bile su potresene. Jedna je cura zvala, samo je vikala da se prijateljica ne miče ispod kamiona i da nema znakova života. Strašno, strašno!" kaže Josip. Kako očevici govore, kamionu se odvojila takozvana "noga" i njome ih je pokupio.

"Došao je malo većom brzinom, zavoj je, onda je to iskočilo van, ta 'ruka', i onda ih je on pokupio na trotoaru. To je veća brzina, čim ih je odvukao tamo", kazao je Božo iz Lovrana.

Dok za jednu djevojku spasa više nije bilo, druge dvije odmah su prebačene u bolnicu. Novinarka Dnevnika Nove TV Lina Dollar izvijestila je o stanju dviju djevojaka zaprimljenih u KBC-u Rijeka:

"Iz KBC-a Rijeka izvjestili su o zdravstvenom stanju drugih dviju ženskih osoba koje su nakon nesreće primljene na hitni prijam. Nakon obrade jedna je zadržana u bolnici na liječenju, dok je duga puštena na kućnu njegu."

Nesreća je zavila Lovran u crno. Kako mještani govore, ovo je samo jedna u nizu na toj prometnici.

"Užas kako voze reli. Županijska cesta nema znakova. Svi lete, ne znam što se ovo događa", kaže Miroslav.

Službenih informacija o tome kako je došlo do nesreće i koji je uzrok još uvijek nema. Kako navode iz policije, obrada je još uvijek u tijeku.