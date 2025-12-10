Loše vijesti. Ozlijedio se standardni prvotimac Hajduka

Nakon što su zbog ozljeda do kraja polusezone otpali golman Ivica Ivušić i veznjak Rokas Pukštas, Gonzalo Garcia ostao je bez još jednog iskusnog igrača. Zbog ozljede mišića u sljedeća dva kola protiv Lokomotive i Vukovara, što znači i do kraja polusezone, trener Hajduka po svemu sudeći neće moći računati na pouzdanog stopera Zvonimira Šarliju.

Šarlija je osjetio bol u mišiću zadnje lože još uoči derbija s Dinamom u Maksimiru, ali je stisnuo zube i zaigrao kako bi pomogao momčadi u važnom susretu, no ozljedu je samo pogoršao pa je nakon sat vremena igre u derbiju ipak morao iz igre, a na njegovo mjesto ušao je Edgar Gonzalez. Sada je vrijeme za pauzu, bez obzira na važnost utakmica koje iščekuju Hajduk, svaki daljnji nastup samo bi pogoršavao ozljedu i produžavao vrijeme oporavka. Šarlija je od početka sezone odigrao 21 od ukupno 22 utakmice Hajduka i ima uvjerljivo najveću minutažu, a trener Garcia je imao puno povjerenja u njegovo iskustvo i sigurnost, piše 24sata.

Sada je Garcia ostao na mladom Branimiru Mlačiću i dvojici pričuvnih stopera, iskusnom Edgaru Gonzalezu koji je doveden kao pojačanje, ali se Španjolac nije uspio nametnuti i zaslužiti minutažu te mladom Ronu Raciju koji je doveden kao perspektiva i kao mladi stoper u koga se isplati ulagati, ali je i on više vremena provodio na klupi nego u igri. Gonzalez je upisao sedam, a Raci devet nastupa u dresu Hajduka. Tko će dobiti prednost, teško je reći, Raci je u Maksimiru startao od prve minute, ali na lijevom boku, dok je Gonzalez ušao u igru umjesto Šarlije. Vjerojatno Gonzalez, ali do konačne odluke će proći još nekoliko dana...

A ona je na Garciji, baš kao i kad su u pitanju Ivušić i Pukštas, koji su također van konkurencije do kraja polusezone. Ivušića muči bol u pubičnoj kosti, a Pukštasa gležanj, no za očekivati je da će se i njih dvojica, kao i Šarlija oporaviti u prvenstvenoj stanci te da bi spremni trebali dočekati zimske pripreme. Ivušića je zamijenio Sili, a Pukštasa Sigur, vidjet ćemo hoće li Garcia Šarliju zamijeniti Gonzalezom ili Racijem, ili pak posegnuti za nekom trećom varijantom, što je teško za očekivati, javlja 24sata.