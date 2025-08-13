Ljupka Gojić Mikić objavila radosnu vijest, stigla prinova: "Peto pa muško"

Nekadašnja manekenka, a danas uspješna poduzetnica, Ljupka Gojić Mikić (43), ima veliki razlog za slavlje. Na društvenim mrežama pohvalila se divnom viješću - dobila je nećaka. Njezin brat Dado i njegova partnerica Nika dobili su još jednog člana, a to je oduševilo cijelu obitelj, piše Story.

'Ponosna teta po drugi put', napisala je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ljupka ima tri kćeri, Jane Sienne, Mile Amelie i Mari Dane, a Ljupkin brat Dado otprije ima kćer te je sada dobio sina. To je prvi dječak u obitelji, zbog čega sreću nije skrivala ni Ljupkina i Dadova mama, ponosna baka Željka.

Na Instagramu je objavila fotografiju svog sina, nevjeste i prinove, a njezin simpatičan opis sve je osvojio:

'Peto pa muško'.

Inače, Ljupka je 19 godina u braku s bivšim nogometašem Mihaelom Mikićem. Vjenčali su se krajem svibnja 2006. u zagrebačkom klubu Golf & Country. Na travi su imali improvizirani oltar, a ceremonija je održana u krugu najbližih prijatelja i obitelji. Njihovo vjenčanje obilježio je jedan ne baš lijepi događaj - na vjenčanje nije došla Mihaelova obitelj, majka Bosiljka, otac Stjepan i sestra Martina.

'Pozvali smo ih, ali samo oni znaju zašto nisu došli. Nismo im poslali pozivnice, ali smatram da roditelji ne bi trebali očekivati takvu formalnost od svoje djece', rekao je Mikić svojevremeno za 24sata. Par je do prije nekoliko godina živio u Japanu, a onda su se vratili u Lijepu Našu.