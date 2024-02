LJEVICA DIGLA GRAĐANE NA NOGE Grbin poručio: "Ovo je samo početak, promijenit ćemo Hrvatsku!"

Prema procjenama medija, preko 10.000 ljudi okupilo se u subotu na prosvjedu ljevice i lijevog centra na Markov trg, održan s početkom u 11 sati.

Prosvjed je kulminacija procesa u aferi Mreža, izglasavanja štetnog Lex AP-a kojim se namjerava progoniti novinare te izbora Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika. Markov trg tako je u subotu postao mjesto otpora, ali i borbe za demokraciju.

„AP odlazi“, „Dosta je lopovluka i laži“, „HDZ je poharao Hrvatsku“, „HDZ kvislinzi, izdajice, lopovi", samo su neke od poruka koje su govornici poslali s prosvjeda za očuvanje slobode u zemlji okovanih institucija. Poručeno je kako neće dopustiti da Hrvatska krene putem cenzure, represije i autokratske vlasti.

Organizatori zahtijevaju smjenu Ivana Turudića, raspuštanje Hrvatskog sabora i raspisivanje izbora.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je: „Naša Hrvatska je drugačija, bez korupcije i kriminala.“

„Hvala vam što ste s nama danas na Markovom trgu koji je postao mjesto otpora, jer dosta je, dosta je tiranije, dosta je laži, dosta je korupcije, dosta je HDZ-a! Nismo samo danas ovdje zato što smo ljuti, bijesni. Ovdje smo zato što znamo duboko u srcu da Hrvatska može bolje. Ovo je naša zemlja, ovo je naš dom i nećemo dopustiti nikome da nam ga otme, da nam ga ukrade, kao što su nam ukrali sve ostalo. Ovo je zemlja za koju se vrijedi boriti i zato smo ovdje da Hrvatskoj i njenim građanima vratimo budućnost. I zato poručujemo: dosta je!

Ovo je samo početak prekrasne priče koja će promijeniti Hrvatsku. Nama je njihovih laži i krađe dosta. Naša Hrvatska je drugačija, to je Hrvatska bez korupcije, bez kriminala, Hrvatska u kojoj umirovljenici imaju normalne mirovine, a ne da uz 250 eura mjesečno moraju raditi na tržnici da bi preživjeli. Je li to normalno? Nije! To ćemo promijeniti, zajedno. Prekrasni ljudi, hvala vam što ste došli danas na prosvjed. Time ste poslali jednu prekrasnu poruku, a to je da se za ovu prekrasnu zemlju ima nade boriti. Zajedno ćemo Hrvatskoj vratiti budućnost. DOSTA JE!“ poručio je Peđa Grbin u svom govoru.