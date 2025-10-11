Ljepša strana košarke: Domaće navijačice zablistale u porazu Splita

Košarkaši Splita danas su na domaćem terenu u dvorani Gripe ugostili Partizan u sklopu 2. kola AdmiralBet ABA lige – grupa A. Pred punim tribinama, gosti iz Beograda odnijeli su pobjedu rezultatom 81:86, iako su domaćini pružili više nego dostojan otpor.

Utakmica je počela sjajno za Žute, koji su prvu četvrtinu dobili rezultatom 15:8, na krilima čvrste obrane i dobre energije s tribina. Međutim, u drugoj četvrtini Partizan je pojačao ritam i preuzeo kontrolu igre, odnijevši taj period s 30:19, čime su na poluvremenu imali laganu prednost.

Treća četvrtina također je pripala gostima (26:19), koji su u tim trenucima pokazali širinu kadra i kvalitetu u napadu. Unatoč tome, Split se nije predavao – u posljednjoj četvrtini uspjeli su smanjiti razliku i još jednom probuditi nadu kod navijača, ali za potpuni preokret ipak nije bilo dovoljno. Završilo je 81:86 za Partizan.

Atmosfera na Gripama bila je na visokoj razini – tribine su bile vrlo dobro popunjene, a navijači su gromoglasno bodrili svoju momčad od prve do zadnje minute.

Posebnu pažnju privukle su i brojne dame u publici, koje su svojim dolaskom dodatno uljepšale večer i pokazale da košarka u Splitu ponovno okuplja širu zajednicu – unatoč porazu, ovo je bila večer za pamćenje.