Lik dao vozaču da ušmrče malo droge, a onda sjeo s njim u auto. Uskoro ih je zaustavila policija

U večernjim satima u srijedu, 10. rujna, policijski službenici Policijske postaje Metković su tijekom prometne kontrole na predjelu općine Slivno zaustavili osobno vozilo splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Sjeverne Makedonije u dobi od 33 godine.

Vozaču je ponuđeno testiranje na droge koje je izričito odbio.

Na mjestu suvozača u vozilu se nalazio 22-godišnji hrvatski državljanin koji je tijekom prometne kontrole od sebe odbacio 6 paketića droge MDMA ukupne težine 4,69 grama.

Obojica su uhićena i odvedena u prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je 33-godišnji makedonski državljanin odbijanjem testiranja na droge počinio prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Također je utvrđeno kako je prekoračio kratkotrajni boravak u trajanju od 90 dana, odnosno da nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj, čime je počinio prekršaj iz Zakona o strancima. Zbog počinjenih prekršaja uz optužni prijedlog je odveden na Općinski sud u Dubrovniku gdje je kažnjen uvjetnom zatvorskom kaznom u trajanju od 3 mjeseca i novčanom kaznom od 160 eura, nakon čega mu je Policijska postaja Metković izdala rješenje o protjerivanju kojim mu je izrečena i jednogodišnja zabrana ulaska i boravka u državama Europskog gospodarskog prostora.

Suvozač kod kojeg je pronađena droga je kazneno prijavljen za kazneno djelo omogućavanja trošenja droga budući je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je neposredno prije policijske kontrole dio navedene droge dao na uživanje 33-godišnjem vozaču koji ju je konzumirao šmrkanjem. Također je utvrđeno kako je posjedovanjem droge počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, zbog čega je prekršajno sankcioniran.