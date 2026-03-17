Liječnik upozorava na simptom koji mnogi ignoriraju: Može biti znak srčanog udara

Američki kardiovaskularni kirurg dr. Jeremy London upozorio je na simptom koji se može pojaviti tijekom sasvim uobičajenih aktivnosti, a koji može upućivati na povećan rizik od srčanog udara. Ističe kako bi se svi koji ga redovito primjećuju trebali javiti liječniku.

Riječ je o boli ili pritisku u prsima koji se javlja pri fizičkom naporu, a nestaje u mirovanju. Takav obrazac tipičan je za anginu, stanje koje može ukazivati na srčanu bolest i povećan rizik od ozbiljnih komplikacija.

Savjet koji može spasiti život

U videu objavljenom na YouTubeu dr. London je podijelio, kako kaže, savjet koji može spasiti život. Na pitanje koji bi znak upozorenja ljudi trebali shvatiti ozbiljno, odgovorio je:

“Ako osjetite bol u prsima ili ostajete bez zraka pri naporu, a to prođe kad se odmorite, to je znak za uzbunu.”

Naglasio je da se ne radi nužno o intenzivnim naporima poput trčanja, već o svakodnevnim aktivnostima poput penjanja uz stepenice ili nošenja vrećica. U takvim situacijama srce, zbog suženih ili začepljenih krvnih žila, ne dobiva dovoljno kisika.

Ljudi često zanemaruju znakove

Dr. London upozorava da mnogi ljudi ignoriraju ove simptome, pripisujući ih starenju ili jednostavno prilagođavajući svoje ponašanje kako bi izbjegli napor.

“Parkiraju bliže ulazu, koriste dizalo umjesto stepenica, ali to su znakovi upozorenja”, ističe, dodajući da je važno slušati vlastito tijelo i reagirati na vrijeme.

Tko je dr. Jeremy London

Dr. London je kardiovaskularni kirurg iz američke savezne države Georgije, poznat po edukativnim objavama o zdravlju srca na društvenim mrežama. U svojim videima često govori o visokome krvnom tlaku, čimbenicima rizika i simptomima koje ne treba zanemariti.

Zanimljivo je da je i sam doživio srčani udar, a priznao je da je tada ignorirao upozoravajuće znakove poput umora, manjka energije i simptoma nalik žgaravici, sve dok nije osjetio jaku bol u prsima.

Na što još treba paziti

Kao glavne čimbenike rizika navodi pušenje, lošu prehranu i povišen krvni tlak. Upravo je hipertenziju ranije opisao kao “tihog ubojicu”, jer mnogi nisu svjesni da je imaju.

Dodaje i da na probleme sa srcem mogu upućivati kratkoća daha pri hodanju, otežano disanje u ležećem položaju te oticanje nogu. Takvi simptomi mogu biti znak ozbiljnijih srčanih stanja i razlog za liječnički pregled.