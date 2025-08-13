Liječnik podijelio jezivu istinu o hrani u avionu i otkrio zašto je nikad ne jede

Sve više ljudi za svoja putovanja kao prijevozno sredstvo bira avione, a s njima dolazi i neizbježna avionska hrana. Dok neki putnici uživaju u obrocima na velikim visinama, poznati britanski liječnik dr. Rangan Chatterjee objasnio je zašto on nikada ne konzumira hranu koja se poslužuje na letovima, piše Mirror.

Dr. Chatterjee smatra se jednim od najutjecajnijih liječnika u Velikoj Britaniji i poznat je po svojoj TV emisiji Doctor in the House, a nedavno je na TikToku podijelio isječak iz svog podcasta u kojem je s kirurgom i wellness stručnjakom, dr. Darshanom Shahom, razgovarao o, kako kaže, "jezivoj istini" o avionskoj hrani.

"Jeziva istina" o aditivima

Dr. Chatterjee prisjetio se razgovora s voditeljem kabinskog osoblja na jednom letu. On mu je otkrio da uvijek nosi vlastitu hranu jer se hrani koja se poslužuje u avionima dodaju razni aditivi kako bi nam uopće bila ukusna na tako velikim visinama.

Njegov sugovornik, dr. Shah, podijelio je vlastito iskustvo. "Primijetio sam da, ako pojedem obrok koji su mi dali na letu, ne samo da mi šećer skoči, već bi ostao visok satima i pomislio sam: 'Sada ću postiti na svakom putovanju avionom'. Jednostavno se ne isplati jesti", rekao je.

Zašto hrana ima drugačiji okus?

Glavni razlog zašto avionska hrana često sadrži povećane količine soli i začina je smanjena sposobnost osjeta okusa na velikim visinama. Smanjeni tlak zraka i suh zrak u kabini isušuju nos, što otupljuje naše okusne pupoljke.

Znanstvenici su također otkrili da umami, poznat kao "peti okus", pojačava okus mnogih namirnica tijekom leta. Zbog toga se često koriste sastojci bogati umamijem, poput rajčica, gljiva i špinata.

Hrana u avionima također je obično ultra-prerađena i niske nutritivne vrijednosti. Obroci su obično siromašniji vlaknima i bogatiji šećerom, solju i konzervansima, što također može uzrokovati probavne probleme.

Dr. Chatterjee je zaključio kako ga je razgovor s osobljem samo dodatno uvjerio u njegovu odluku. "Ionako već nisam jeo hranu u avionu, ali to me je još više uvjerilo", rekao je, prenosi Index.

Video prikupio stotine tisuća pregleda

Video je na TikToku brzo postao viralan, prikupivši stotine tisuća pregleda. Mnogi korisnici su se složili s liječnicima. "U pravu je, radio sam za proizvođača zrakoplovne hrane i oni imaju laboratorije kako bi bili sigurni da je okus ispravan jer se naši okusni pupoljci mijenjaju na toj visini", napisao je jedan korisnik.

Ipak, neki smatraju da nema razloga za brigu. "Ovisi o tome koliko često letite. Potpuno je logično da je stjuard izbjegava", komentirao je jedan gledatelj, dok je drugi zaključio: "Kada bismo znali što sve dodaju u hranu koju jedemo svaki dan, ne bismo ništa jeli."