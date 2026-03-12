Liječnik otkrio jednostavnu tehniku koja muškarcima može pomoći da dulje izdrže u krevetu

Liječnik specijaliziran za seksualno zdravlje otkrio je tehniku koja muškarcima može pomoći da dulje izdrže tijekom spolnog odnosa. Mark Perera, liječnik opće prakse s posebnim interesom za seksualno zdravlje, u razgovoru za LADbible Stories odgovarao je na pitanja o seksu i vezama te se osvrnuo na neke od najčešćih problema s kojima se susreću mladi.

Problem preuranjene ejakulacije

Jedno od pitanja odnosilo se na preuranjenu ejakulaciju, stanje u kojem muškarac ejakulira prije nego što bi to želio tijekom spolnog odnosa. Dijagnoza se može postaviti ako muškarac gotovo uvijek ejakulira unutar jedne do tri minute od početka odnosa, ako ne može odgoditi ejakulaciju ili ako zbog toga počne izbjegavati seksualnu intimnost.

Na pitanje postoji li način da se produlji spolni odnos, dr. Perera objasnio je da postoji nekoliko tehnika koje muškarci mogu isprobati.

– Često je to jednostavno način na koji vaš mozak funkcionira, ali postoje stvari koje možete poduzeti – rekao je.

Jedna od tehnika naziva se “stisni i stani”.

– Možete se povući, stisnuti penis i tako napraviti kratku pauzu – objasnio je liječnik.

Dodao je i da nekima može pomoći masturbacija prije spolnog odnosa jer se tada smanjuje osjetljivost.

– Ako se to događa često i utječe na kvalitetu života, razgovarajte s liječnikom. Postoje gelovi koji smanjuju osjetljivost, terapija, pa čak i lijekovi koji mogu pomoći – savjetovao je.

Erektilna disfunkcija i psihološki uzroci

Dr. Perera govorio je i o erektilnoj disfunkciji, čestom problemu s kojim se susreće u praksi. Erektilna disfunkcija definira se kao nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije, a studije pokazuju da uzroci mogu biti i psihološki i fizički.

– Vjerovali ili ne, oko 90 posto razloga zbog kojih muškarci ne mogu održati erekciju psihogene je, a ne medicinske prirode – pojasnio je.

Istaknuo je da stres, nedostatak sna ili pretjerana konzumacija alkohola mogu imati velik utjecaj.

– Promotrite svoj stil života. Ako ste pod stresom, ne spavate dovoljno ili pijete previše alkohola, to može biti jedan od razloga – rekao je.

Dodao je da bi muškarci koji se dulje suočavaju s tim problemom trebali potražiti liječnički savjet.

– Ponekad erektilna disfunkcija može biti povezana sa šećernom bolešću ili srčanim problemima. Liječnici mogu propisati lijekove poput Viagre, ali tek nakon što se ispitaju drugi mogući uzroci – zaključio je.