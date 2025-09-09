Liječnici otkrivaju: Odgađanje doručka može biti kobno za vaše zdravlje

Odgađanje prvog obroka u danu moglo bi biti znak da je vrijeme za posjet liječniku, pokazalo je novo istraživanje. Doručak je ključan dio svakodnevnice. Prema portalu WebMD, upravo taj obrok pokreće metabolizam i daje energiju potrebnu za koncentraciju na poslu ili u školi, zbog čega ga mnogi smatraju najvažnijim obrokom u danu. Ipak, u razdobljima kada obveze i potreba za jutarnjim 'gorivom' opadaju, primjerice u mirovini, uobičajeno je da se doručak sve češće odgađa, prenosi Večernji list.

Stručnjaci upozoravaju kako preskakanje jutarnjeg obroka u potpunosti može poremetiti prirodni ritam tijela, no novo istraživanje otkriva da i samo odgađanje doručka može biti znak narušenog zdravlja, pa čak i utjecati na životni vijek. Istraživači iz Mass General Brigham objavili su u časopisu Communications Medicine da vrijeme obroka, a osobito kasniji doručak, mijenja svoje obrasce s godinama i može odražavati šire promjene u zdravlju starijih osoba, s posljedicama na bolesti i dugovječnost. Analizirali su podatke 2.945 odraslih u dobi od 42 do 94 godine kroz dva desetljeća i otkrili da ljudi kako stare imaju tendenciju sve kasnije doručkovati i večerati. Oni s većim zdravstvenim tegobama ili genetskom sklonošću kasnijem odlasku na spavanje, također su obično kasnije jeli.

Najvažnije je da je kasniji doručak u starijoj dobi povezan s većim rizikom od smrtnosti, navode autori. 'Naše istraživanje pokazuje da promjene u vremenu obroka, posebice doručka, mogu biti jednostavan pokazatelj općeg zdravstvenog stanja starijih osoba', rekao je glavni autor studije dr. Hassan Dashti, nutricionist i kronobiolog iz Opće bolnice Massachusetts. Dodao je kako liječnici i pacijenti promjene u rutini obroka mogu koristiti kao rani signal za dublju provjeru fizičkog i mentalnog zdravlja. Stariji autor studije, dr. Altug Didikoglu s Tehnološkog instituta u Izmiru, istaknuo je da je ovo istraživanje popunilo prazninu u znanju o tome kako se s godinama mijenja vrijeme uzimanja obroka i kako to utječe na zdravlje i dugovječnost.

Zaključak studije je jasan: doručak nije samo najvažniji obrok u danu, već je njegova važnost posebno izražena kod starijih osoba. Istraživači tvrde da rizik nije povećan samo zbog starosti, već i zbog načina na koji stariji pojedinci prilagođavaju vrijeme doručka. Rezultati tako daju novo značenje poznatoj izreci da je doručak najvažniji obrok dana – osobito kada su u pitanju starije generacije.