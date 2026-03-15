Liječnici naveli hranu koja izaziva vjetrove, a jedna bi vas mogla iznenaditi

Iako bi se mnogi sramili to priznati, svi ispuštaju vjetrove. Ipak, neki to čine znatno češće od drugih. Ako ste se ikada zapitali zašto je to tako, liječnici su ponudili objašnjenja za različite uzroke prekomjernih plinova kako bi nam pomogli da dođemo do srži problema.

Ispuštanje vjetrova je znak da probava funkcionira

Kada gutamo hranu, vodu ili slinu, progutamo i male količine zraka koji se nakuplja u probavnom sustavu. To nakupljanje rješavamo podrigivanjem ili ispuštanjem vjetrova. Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), količina vjetrova koju osoba ispusti varira i ono što je normalno razlikuje se za svakoga. Ipak, procjenjuje se da prosječna osoba ispusti vjetar između sedam i 24 puta dnevno.

Iako može biti neugodno u javnosti, liječnica Cait Welsh ističe da je redovito ispuštanje vjetrova zapravo dobar znak. "Većinu vremena ispuštanje plinova znak je da probava i crijevna mikrobiota dobro funkcioniraju i da su zadovoljne", izjavila je, piše Index.

Zašto neki ljudi imaju više vjetrova?

Jednostavno rečeno, neki su ljudi skloniji vjetrovima od drugih, a određene navike to mogu potaknuti. Dr. Folasade P. May, izvanredna profesorica medicine na Sveučilištu Kalifornija u Los Angelesu (UCLA), objašnjava neke od uzroka: "Ljudi koji puno žvaču žvakaće gume, piju gazirana pića ili jedu prebrzo mogu progutati više zraka, što može uzrokovati nadutost."

Ona dodaje da i drugi čimbenici igraju ulogu. "Neki ljudi imaju crijevne bakterije koje proizvode više plina. Prehrana, brzina probave i lijekovi također mogu utjecati na to koliko plina proizvodite i ispuštate", kaže dr. May. Uz to, stres i tjeskoba mogu potaknuti češće ispuštanje vjetrova. "Posebno kod ljudi sa sindromom iritabilnog crijeva ili drugim funkcionalnim crijevnim poremećajima, stres može promijeniti brzinu kojom jedemo i probavljamo, pogoršavajući nadutost", pojasnila je.

Grahorice potiču vjetrove

Pedijatrijski gastroenterolog dr. Ed Giles ističe da hrana bogata FODMAP-om (fermentabilni oligosaharidi, disaharidi, monosaharidi i polioli) može uzrokovati češće vjetrove. "Oni hrane bakterije u crijevima, a bakterije proizvode plin, uključujući metan, koji smrdi", rekao je. "Ako ste intolerantni na laktozu, konzumacija mliječnih proizvoda također može povećati proizvodnju plina."

Dr. May kao neke od glavnih krivaca za stvaranje plinova navodi namirnice poput graha, leće, luka, češnjaka, brokule, kupusa, cjelovitih žitarica i voća.

Kada se trebate zabrinuti?

Uglavnom se ne morate previše brinuti oko količine vjetrova koje ispuštate. Ipak, ako primijetite značajnu promjenu ili vam to utječe na kvalitetu života, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse. Dr. May savjetuje da se svakako trebate pregledati ako uz pojačane vjetrove osjećate i bol, gubitak težine, proljev ili primijetite krv u stolici.