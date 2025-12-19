Liječnica upozorava: Jedna jutarnja navika povezana je s čak 90% srčanih udara

Bolesti srca i krvnih žila i dalje su vodeći uzrok smrti u svijetu. Iako se najčešće spominju prehrana i stres, jedna liječnica upozorava da se čak 90 posto srčanih udara može povezati s jednom jutarnjom navikom – i to onom koja nema veze s hranom.

Dr. Sana Sadoxai, liječnica koju na TikToku prati više od 42 tisuće ljudi, u nedavnom je videu istaknula da način na koji započinjemo dan može znatno povećati rizik od srčanog udara.

„Prava opasnost počinje onog trenutka kada se probudite i ostanete potpuno neaktivni“, poručila je.

Prema njezinim riječima, većina ljudi nakon buđenja odmah poseže za mobitelom, sjedi ili žuri van bez ikakvog kretanja, čime tijelo ostaje u stanju niske aktivnosti i povišene upale.

„Ta navika potajno ubrzava inzulinsku rezistenciju, nakupljanje masnoće na trbuhu, visoki krvni tlak, tihu upalu i metaboličku disfunkciju. Sve to značajno povećava rizik od ranih srčanih udara, osobito kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću“, upozorila je.

Spas u nekoliko minuta kretanja

Dobra vijest je da rješenje ne zahtijeva puno vremena ni napora. Dr. Sadoxai ističe da je pet do sedam minuta jutarnjeg kretanja dovoljno da se napravi velika razlika.

„Brzo hodanje, lagano istezanje ili vježbe disanja potiču cirkulaciju, aktiviraju metabolizam, stabiliziraju razinu šećera u krvi i štite srce više nego što ljudi misle“, rekla je.

Dodala je kako su tjelesna težina, metabolizam i zdravlje srca usko povezani te da ignoriranje ove jednostavne jutarnje navike predstavlja „tihu prijetnju zdravlju“. „Promjena može doslovno spasiti život“, naglasila je.

Upozorila je i na rane znakove koje ne treba zanemariti: pretilost, tvrdokornu masnoću na trbuhu, manjak daha, dijabetes i kronični umor. „To su rani metabolički signali upozorenja. Preuzmite kontrolu prije nego što prerastu u ozbiljan srčani rizik“, poručila je.

Kako prepoznati srčani udar?

Srčani udar, odnosno infarkt miokarda, nastaje kada se dotok krvi u srce iznenada prekine, najčešće zbog krvnog ugruška. Najčešći simptom je bol u prsima, koja se može opisati kao pritisak, stezanje ili težina, no postoje i drugi znakovi upozorenja.

Bol se može širiti u lijevu ili desnu ruku, čeljust, vrat, leđa ili trbuh, a mogu se javiti i vrtoglavica, znojenje, kratkoća daha, mučnina ili povraćanje, osjećaj jake tjeskobe, kašalj ili piskanje.

Ako postoji sumnja na srčani udar, nužno je odmah pozvati hitnu pomoć.

Dugoročno, rizik se može smanjiti promjenama životnog stila – prestankom pušenja, održavanjem zdrave tjelesne težine, uravnoteženom prehranom bogatom vlaknima te redovitom tjelesnom aktivnošću. Liječnici preporučuju najmanje 150 minuta umjerene aerobne aktivnosti tjedno, kao i svakodnevni unos voća, povrća i cjelovitih žitarica.