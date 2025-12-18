Liječnica otkrila simptom koji pokazuje imate li covid ili gripu

Kako temperature padaju, virusi se lakše šire, a boravak u zatvorenim prostorima dodatno povećava rizik od infekcija. Ipak, prema riječima liječnice obiteljske medicine postoje jasni znakovi po kojima se ove tri bolesti mogu razlikovati.

"Postoje ključne razlike između obične prehlade, gripe i covida koje vam mogu pomoći da ih prepoznate“, objašnjava. "Ako ipak niste sigurni, uvijek se obratite liječniku. Kada je zdravlje u pitanju, bolje je biti oprezan.“

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kakav kašalj imate

Jedna od glavnih razlika odnosi se upravo na kašalj. Kod gripe je kašalj uglavnom suh i javlja se naglo, često uz iznenadno pogoršanje općeg stanja. Kod prehlade je kašalj blaži i obično se razvija postupno, prenosi Nova.rs.

Kod covida je kašalj također suh, ali ima jednu važnu karakteristiku – traje dulje i uporniji je nego kod drugih infekcija.

"Kod covida je kašalj suh i neprekidan. Mnogi ljudi kašlju dulje od sat vremena ili imaju tri ili više napada kašlja tijekom jednog dana“, navodi.

Simptomi su slični, ali oporavak nije uvijek brz

Iz britanskog NHS-a upozoravaju da su simptomi covida vrlo slični simptomima prehlade i gripe. Većina se ljudi oporavi u roku od nekoliko tjedana, no kod nekih oporavak može trajati znatno dulje, a bolest može imati i teži tijek.

Ako imate kašalj, savjetuje se da se obratite ljekarniku koji vam može preporučiti odgovarajuću terapiju za ublažavanje simptoma. Navodi se i da većini ljudi više nije potrebno raditi brzi test na covid, čak i ako imaju simptome poput suhog kašlja ili povišene temperature.

Kada ostati kod kuće

Ako ste mlađi od 18 godina ili je riječ o djetetu, preporuka je da ostanete kod kuće i izbjegavate kontakte s drugima tri dana od dana testiranja, jer su djeca i mladi obično kraće zarazni. Također se savjetuje da se tijekom deset dana izbjegava kontakt s osobama koje imaju povećan rizik od teških infekcija, poput ljudi s oslabljenim imunitetom.

Zaključak je jednostavan: iako simptomi mogu biti slični, trajanje i intenzitet kašlja često mogu otkriti o čemu je riječ. A ako ste u nedoumici, savjet liječnika uvijek je najbolja opcija.