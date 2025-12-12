Liječnica otkrila koliko alkohola tjedno nekoga svrstava među teške alkoholičare

Blagdani i druženja često znače i češće posezanje za alkoholom, no stručnjaci upozoravaju da količina koju mnogi smatraju umjerenom vrlo lako može prijeći granicu rizičnog pijenja. Na to je upozorila liječnica i profesorica s Harvard Medical School, dr. Sarah Wakeman, u razgovoru u podcastu The Diary of a CEO.

Kako je objasnila, problem nastaje jer ljudi unos alkohola mjere brojem čaša ili boca, a ne stvarnom količinom čistog alkohola. „Kao i kod hrane, ljudi rijetko znaju što zapravo znači jedna porcija. Isto vrijedi i za alkohol – ono što smatramo jednim pićem često sadrži više alkohola nego što mislimo“, istaknula je dr. Wakeman.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, pojasnila je, granica niskog rizika definirana je količinom do 14 jedinica alkohola tjedno, pri čemu jedna jedinica odgovara približno 10 mililitara čistog alkohola. Problem je, kaže, što jedna čaša vina često sadrži više od jedne jedinice.

Na pitanje voditelja Stevena Bartletta znači li to da je svakodnevna čaša vina već na granici preporuka, liječnica je odgovorila potvrdno, dodavši kako većina ljudi rijetko stane na jednoj čaši. Redovito ispijanje dviju čaša vina dnevno, prema njezinim riječima, već se može svrstati u kategoriju teškog pijenja, što mnoge iznenađuje jer je takva navika široko rasprostranjena.

U Sjedinjenim Američkim Državama koristi se drugačiji sustav mjerenja, temeljen na tzv. standardnim pićima. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), teško pijenje podrazumijeva osam ili više pića tjedno za žene te 15 ili više pića tjedno za muškarce.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna i povećana konzumacija alkohola nosi ozbiljne zdravstvene rizike, uključujući veći rizik od razvoja raka, bolesti srca i jetre, moždanog udara, poremećaja povezanih s alkoholom, ali i mentalnih problema poput depresije, anksioznosti i problema s pamćenjem, kao i narušavanje obiteljskih i društvenih odnosa.