Liječnica dijeli pet znakova da se borite s inzulinskom rezistencijom

Otpornost na inzulin češća je nego što većina ljudi misli, a može neprimjetno utjecati na tjelesnu težinu, razinu energije, hormone i opće zdravlje. Naturopatska liječnica dr. Lila Lewenstein nedavno je na TikToku podijelila pet znakova koji mogu upućivati na to da tijelo ne reagira na inzulin kako bi trebalo.

"Otpornost na inzulin znači da tijelo i dalje proizvodi previše inzulina, a inzulin tijelu poručuje da skladišti masnoće, što može pokrenuti niz simptoma koji često prođu nezapaženo", objašnjava liječnica. Evo koje je simptome posebno istaknula.

1. Tvrdokorno nakupljanje kilograma – osobito na području trbuha

Ako ne možemo smršavjeti ili primjećujemo neobjašnjivo debljanje, osobito oko struka, moguće je da je u pitanju inzulinska rezistencija. "Inzulin tijelu poručuje da skladišti masnoće", ističe dr. Lila. Ako se trudimo zdravo hraniti, ali masnoće s trbuha ne nestaju, možda bismo trebali obratiti pozornost na razinu inzulina.

2. Visoki krvni tlak bez jasnog uzroka

Neobjašnjivo povišen krvni tlak također može biti povezan s otpornošću na inzulin. "Otpornost na inzulin može uzrokovati zadržavanje viška vode u organizmu, što može rezultirati višim krvnim tlakom", napominje liječnica. Ovo dodatno opterećuje kardiovaskularni sustav i često ostaje zanemareno.

3. Popodnevni energetski pad

Ako nas svakodnevno sredinom poslijepodneva obuzima iscrpljenost i osjećaj da bez drijemanja ne možemo dalje funkcionirati, to bi mogao biti znak poremećaja u regulaciji šećera u krvi. "To može upućivati na inzulinsku rezistenciju", tvrdi dr. Lila. Tijelo se tada muči s održavanjem stabilne razine šećera, što dovodi do umora.

4. Stalna želja za slatkim ili ugljikohidratima

Učestalo posezanje za slatkišima ili ugljikohidratima možda nije samo loša navika. "Ako stalno žudite za ugljikohidratima ili nečim slatkim, ili se osjećate razdražljivo kad ste gladni, to može biti znak inzulinske rezistencije", kaže dr. Lila. Takve žudnje nastaju jer stanice ne dobivaju dovoljno glukoze, iako je šećer u krvi visok.

5. Hormonalne akne, posebno kod žena

Prištići oko brade i čeljusti mogu ukazivati na hormonalnu neravnotežu povezanu s viškom inzulina. "Višak inzulina može potaknuti prekomjernu proizvodnju testosterona kod žena", objašnjava dr. Lila. Dodaje da zato kod žena s PCOS-om često vidi povišene razine testosterona, ali i inzulina.

Iako većina liječnika provjerava glukozu natašte ili A1C, dr. Lila savjetuje dodatnu analizu: "Trebate izmjeriti razinu inzulina natašte. Većina liječnika brine se za glukozu i A1C, ali to vam ne govori ništa o tome što inzulin radi. Volim kad je razina inzulina oko 5. Kad počne rasti na 9, 10, 11 ili 12, tada to već kategoriziram kao otpornost na inzulin."

Prepoznavanje simptoma poput debljanja, žudnje za šećerom ili umora može nam pomoći da reagiramo na vrijeme.

"To je iznimno često, a razumijevanje vlastitog tijela prvi je korak prema povratku kontrole nad zdravljem", zaključuje liječnica.