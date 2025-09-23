Close Menu

Lidija Bačić objavila najprovokativniju fotografiju do sada

Što kažete na ovo?

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, Lidija Bačić, opet je zapalila društvene mreže.

Lidija Bačić Lille

Ovoga puta fotografijom snimljenom u kadi. Lidija je i ovoga puta pozirala potpuno gola, prekrivena tek sapunicom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Volim se kupati“, kratko je poručila uz fotografiju, a reakcije pratitelja stigle su gotovo odmah.

Fotografiju možete pogledati OVDJE. 

U komentarima su se redali emotikoni vatre i srca, kao i komplimenti na račun njezina izgleda i samopouzdanja.

„Uvijek si bila bomba“, „Ljepotica“, „Volim te još više“, „Za infarkt si“, samo su neki od dojmova njezinih obožavatelja.

Lidija Bačić Lille
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0