Lidija Bačić objavila najprovokativniju fotografiju do sada

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, Lidija Bačić, opet je zapalila društvene mreže.

Ovoga puta fotografijom snimljenom u kadi. Lidija je i ovoga puta pozirala potpuno gola, prekrivena tek sapunicom.

„Volim se kupati“, kratko je poručila uz fotografiju, a reakcije pratitelja stigle su gotovo odmah.

U komentarima su se redali emotikoni vatre i srca, kao i komplimenti na račun njezina izgleda i samopouzdanja.

„Uvijek si bila bomba“, „Ljepotica“, „Volim te još više“, „Za infarkt si“, samo su neki od dojmova njezinih obožavatelja.