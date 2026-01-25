Letica: "Odluka o napadu na Iran već donesena, čeka se pravi trenutak"

Kijev i Moskva održali su u subotu drugi krug pregovora u Abu Dhabiju, u nastojanjima da se pronađe rješenje za kraj rata. Pregovori će se nastaviti i sljedeće nedjelje u Abu Dhabiju.

Bivši obavještajac Ante Letica smatra da je nastavak razgovora između Kijeva i Moskve pozitivan korak te ističe kako je trilateralni format pregovora nužan jer se, kako kaže, bez Rusije ne može postići nikakav dogovor.

"Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od samog početka, od ulaska Donalda Trumpa u Bijelu kuću u drugom mandatu, izložen je velikom pritisku i pitanje je koliko on može izdržati taj pritisak. "

"Kako je rekao američki mirovni izaslanik Steve Witkoff, sve je dogovoreno osim jednog pitanja, a to je pitanje svih pitanja – teritorij", naglašava Letica za HRT.

Dodaje kako će presudno biti hoće li Ukrajina pristati na kompromis i eventualno ustupiti dio teritorija.

Ističe i da su na terenu prisutne vojne snage s obje strane, ali i pripadnici obavještajnih zajednica, što dodatno komplicira situaciju. Ipak, Letica izražava nadu da eventualni dogovor neće biti na štetu Ukrajine.

"Brutalnost ruske agresije"

Letica je ocijenio da kontinuirani ruski napadi na Ukrajinu tijekom pregovora jasno pokazuju brutalnost ruske agresije i samog ruskog režima.

Posebno je istaknuo napade na energetsku infrastrukturu, naglasivši da je riječ o zločinu protiv civilnog stanovništva.

Prema njegovim riječima, ostavljanje stotina tisuća ljudi bez grijanja i električne energije tijekom ekstremnih zimskih uvjeta, pri temperaturama koje se danima spuštaju ispod minus deset, pa i minus 17 stupnjeva, predstavlja nehumanu praksu koja će dugoročno obilježiti ruski režim i takozvanu "specijalnu vojnu operaciju".

Napetosti na Bliskom istoku

Ante Letica komentirao je i nove napetosti na Bliskom istoku.

Smatra da je odluka o mogućem napadu na Iran već donesena, ali da je njezina provedba privremeno odgođena iz operativnih, obavještajnih i diplomatskih razloga. Prema njegovoj procjeni, odgoda može biti povezana s tekućim vojnim i obavještajnim aktivnostima, ali i s obvezama Sjedinjenih Država unutar međunarodne zajednice.

Letica ističe da raspoređivanje američkih snaga u regiji potvrđuje ozbiljnost situacije.

"Američki nosač zrakoplova Abraham Lincoln uplovljava u šire područje Bliskog istoka sa svojom udarnom skupinom, dok se ondje već nalaze četiri razarača opremljena projektilima more–kopno. Vjerovatno će doći još jedna udarna grupa nosača aviona u Sredozemno more, koji će služiti ne samo za napad eventualno na Iran nego i za zaštitu Izraela, ali i američkih interesa u toj regiji", rekao je za HRT.

Posebno naglašava da Izrael, prema njegovu mišljenju, neće odustati od cilja uništenja iranskog nuklearnog programa, koji smatra ključnim pitanjem opstanka izraelske države.

"S druge strane, s američke strane, ali i izraelske, cilj je srušiti iranski režim koji je zapravo glavna prepreka miru u toj regiji," naglasio je Letica.

Nemiri u SAD-u

Osvrnuo se i na stanje u SAD-u gdje su jučer američki imigracijski agenti u Minneapolisu ubili američkog državljanina.

"Američko društvo duboko je podijeljeno društvo, ima strašno velikih razlika i napetosti koje idu i do oružanih obračuna. Mislim da podrška Trumpu, prema nekim anketama, zasad pada, a on ima međuizbore u 11. mjesecu. On mora napraviti što god može da dobije te međuizbore jer ako ih izgubi, onda mu je vrlo teška i komplicirana unutarnja situacija u Americi, gdje više neće imati većinu i u Senatu i u Kongresu", zaključio je.

Trumpov Odbor za mir

Komentirao je i Trumpov Odbor za mir. Istaknuo je da je dobro što smo pozvani, ali da će političko i državno rukovodstvo, uključujući predsjednika i premijera, tek odlučiti o daljnjem postupanju.

Dodao je da se, prema njegovu razumijevanju, pristupanje raznim međunarodnim ugovorima ili konferencijama može inicijalno parafirati, ali da konačnu odluku donosi Hrvatski sabor.

"Tu će trebati napraviti određene rasprave i, nakon kompletnog sagledavanja situacije s pravnog, diplomatskog, međunarodnog i svakog drugog motrišta, donijet će se odluka", naglasio je.