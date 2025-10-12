“Leteći Alduk” prvak Hrvatske!

Ovog vikenda u Dubrovniku održano je završno kolo Prvenstva Hrvatske u brdskim utrkama, koje je okupilo više od 130 vozača.

U vrhunskoj formi i s prepoznatljivom preciznošću i brzinom Ante Alduk, poznat kao “Leteći Alduk”, osvojio je naslov prvaka Hrvatske u grupi 4 na brdskim stazama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njegove besprijekorne vožnje i dominacija tijekom cijele sezone potvrdile su da je jedan od najboljih vozača Hrvatske.

Veliku ulogu u ovom uspjehu ima i Alduk Racing Team, čiji su zajednički rad, predanost i tehnička priprema donijeli rezultate koji se pamte.

Nakon utrke, Alduk je uputio veliku zahvalu svojim sponzorima:

Innecto, Kocka Nautika, MetaMate, Matuško vina, Bagerkop Rauš, Termodinamika, Termoguard, Rivalitas auto dijelovi, Mičunović Medical, TooFast, Nosić gume, Ruščić Performance, Elektro Suma, Vodoskok, TTM strojna obrada, Regisnovus, Beli White Power, Polić Tuning i Buličić Motorsport.

Čestitke Anti Alduku i Alduk Racing Teamu na osvojenom naslovu i sjajnoj sezoni!

Završno kolo Prvenstva Hrvatske u brdskim utrkama u Dubrovniku proteklo je u atmosferi punoj adrenalina, brzine i emocija – baš onako kako to voli publika i svaki istinski ljubitelj motosporta!