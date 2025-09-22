“Leteći” Alduk osvojio prvo mjesto i srušio rekord

Na 44. Buzetskim danima, najvećoj Brdskoj utrci u Hrvatskoj i jednoj od najjačih u Europi, publika je od 19. do 21. rujna uživala u spektakularnim vožnjama više od 270 vozača.

Prvo ime vikenda bio je Ante “Leteći” Alduk, koji je u grupi 4B odvozio briljantnu utrku, osvojio prvo mjesto i pritom srušio rekord klase. Time je dodatno zakomplicirao borbu za naslov prvaka Hrvatske, o kojem će odlučivati posljednja utrka u Dubrovniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Ovo je rezultat zajedničkog rada, podrške i vjere u mene. Posebno hvala Alduk Racing timu i svim sponzorima: Innecto, Kocka Nautika, MetaMate, Matuško vina, Bagerkop Rauš, Termodinamika, Termoguard, Rivalitas auto dijelovi, Mičunović Medical, TooFast, Nosić gume, Ruščić Performance, Elektro Suma, Vodoskok, TTM strojna obrada, Regisnovus, White Power, Polić Tuning, Buličić Motorsport, te prijatelju Petru Dajaku koji mi je u zadnji trenutak posudio kompjuter motora – bez njega ovaj uspjeh ne bi bio moguć, izjavio je Alduk nakon utrke.

Ovogodišnji Buzetski dani još jednom su dokazali zašto se smatraju jednim od najvažnijih i najatraktivnijih automobilističkih događaja u regiji – Buzet je živio za brzinu, adrenalin i pobjede.