Lepa Brena nastupila u Hrvatskoj. fanovi joj priredili iznenađenje ispred hotela

Lepa Brena jučer je priredila pravo iznenađenje publici na Weekend Media Festivalu u Rovinju, gdje se pojavila kao gost iznenađenja i zapjevala svoje hitove.

No, ono što je uslijedilo nakon nastupa bilo je možda još posebnije. Obožavatelji su se spontano okupili ispred hotela u kojem je Brena odsjela i zapjevali joj pod prozorom.

Pjevačica je izašla na balkon, srdačno ih pozdravila i pridružila se pjevanju. Atmosfera se brzo pretvorila u pravu malu feštu, kojoj su se pridružili i slučajni prolaznici. Posebno je odjeknula izvedba pjesme „Čik pogodi“, a snimke s tog trenutka ubrzo su završile i na TikToku.