Lepa Brena nastupila u Hrvatskoj. fanovi joj priredili iznenađenje ispred hotela

Lepa Brena jučer je priredila pravo iznenađenje publici na Weekend Media Festivalu u Rovinju, gdje se pojavila kao gost iznenađenja i zapjevala svoje hitove.
No, ono što je uslijedilo nakon nastupa bilo je možda još posebnije. Obožavatelji su se spontano okupili ispred hotela u kojem je Brena odsjela i zapjevali joj pod prozorom.
Pjevačica je izašla na balkon, srdačno ih pozdravila i pridružila se pjevanju. Atmosfera se brzo pretvorila u pravu malu feštu, kojoj su se pridružili i slučajni prolaznici. Posebno je odjeknula izvedba pjesme „Čik pogodi“, a snimke s tog trenutka ubrzo su završile i na TikToku.
@minja_mirkovic @LepaBrena 👑❤️! Veliki zagrljaj za sve ove ljude u Rovinju! 🇭🇷❤️ #lepabrena #rovinj #croatia #fyp #foryoupage ♬ original sound - minja_mirkovć
