Leon Lučić sakrio se u prtljažnik, pištolj bacio u Savu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje vezano za slučaj propucavanja muškarca koje se dogodilo u srijedu kada je u njega pucao Leon Lučić, nekadašnji televizijski glumac i to usred zagrebačkog naselja.

Podsjetimo, on je u srijedu usred dana pištoljem ustrijelio bivšeg prijatelja, a policija ga tereti za pokušaj ubojstva. Lučić će, nakon što policija dovrši pretrage i prikupi materijalne tragove, tijekom dana biti priveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici.

Također, policija je izuzela i snimke nadzornih kamera koje su zabilježile događaj u zagrebačkom Središću. Navodno je do sukoba došlo zbog ljubomore. A kako neslužbeno doznaje RTL Danas uhićena je još jedna osoba. Ispitana je na policiji, a povezuje se s jučerašnjim napadom.

Pokušaj ubojstva

Zagrebačka policija sad je objavila detalje te ne navodeći identitete navela da je nad 53-godišnjim Lučićem dovršila kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu 51-godišnjaka te nad 40-godišnjakom zbog sumnje na pomaganje u počinjenju navedenog kaznenog djela.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se osumnjičeni 53-godišnjak 22. listopada oko 10.30 sati, uslijed međusobnih narušenih odnosa i nesuglasica oko prodaje osobnog automobila, ispred stambene zgrade u Ulici Ede Murtića u Zagrebu, verbalno sukobio s oštećenim 51-godišnjakom, a zatim u namjeri da ga usmrti, ispalio hitac iz vatrenog oružja, pri čemu je zrno pogodilo oštećenog u natkoljenicu", objavila je policija.

Tukao ga nogama po tijelu i glavi

Nastavili su da je žrtva pala na tlo, a osumnjičeni mu je zadao više udaraca nogom i rukama u području glave i tijela, a potom se udaljio s mjesta događaja ušavši u stambenu zgradu na istoj adresi.

"Po prethodnom telefonskom dogovoru, a u namjeri da pomogne osumnjičenom 53-godišnjaku, osumnjičeni se 40-godišnjak svojim osobnim automobilom dovezao u garažu navedene stambene zgrade gdje je 53-godišnjak ušao u prtljažni prostor njegovog automobila te su zajedno napustili garažni prostor. Po dolasku do južne obale rijeke Save, u blizini Jakuševca, osumnjičeni 53-godišnjak odbacio je vrećicu u kojoj se nalazilo sredstvo počinjenja kaznenog djela - vatreno oružje u rijeku, nakon čega su se zajedno automobilom udaljili s navedene lokacije", objavila je detalje policija.

Dodali su da su istog prijepodneva uhitili 53-godišnjaka, dok je u popodnevnim satima uhićen i 40-godišnjak. Sredstvo počinjenja kaznenog djela - revolver pronađeno je u blizini mjesta na kojem je odbačeno.

Teško ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Nad osumnjičenima je provedeno kriminalističko istraživanje po dovršetku kojeg su predani pritvorskom nadzorniku. Kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.