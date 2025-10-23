Leon Lučić pokušao ubiti prijatelja, sumnja se u ljubavni trokut

Leona Lučića tereti se za pokušaj ubojstva prijatelja Denisa Mustafčića, doznaje Index iz izvora bliskih ovom slučaju. Kako neslužbeno doznajemo, Lučić je sve priznao.

On će danas nakon što budu dovršene pretrage biti ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Policija uzima i snimke nadzornih kamera koje su zabilježile incident u Središću.

S obzirom na težinu događaja izvjesno je očekivati da će državno odvjetništvo za Lučića tražiti istražni zatvor.

Neslužbene informacije govore da je motiv napada bio nesporazum između dvojice prijatelja zbog sumnje u navodni ljubavni trokut.

Tko je Leon Lučić?

Leon Lučić, bivši policajac i glumac naturščik, jučer je u Ulici Ede Murtića nasuprot Muzeja suvremene umjetnosti u zagrebačkom Središću propucao Denisa Mustafčića. Pobjegao je s mjesta događaja, ali je uhićen oko sat i pol kasnije.

Lučić je postao poznat široj javnosti zahvaljujući ulozi u RTL-ovoj seriji "Krim tim 2". Lučićeva karijera nakon policijske službe i glumačkog angažmana obilježena je nizom kaznenih djela, uključujući pokušaj iznude, prijetnje smrću i fizičke napade.

Dobio batine na nadvožnjaku kod Draganića

Najpoznatiji slučaj vezan uz Lučića dogodio se u siječnju 2020. godine kada je, zajedno s bivšim specijalcem Darkom Purgarom i aktivnim pripadnikom Antiterorističke jedinice Lučko Andrijom Vrhovcem, pokušao iznuditi 100 tisuća eura od zaprešićkog poduzetnika Marija Dražića.

Lučić se lažno predstavljao kao policijski službenik i prijetio poduzetniku zatvorom ako mu ne isplati traženi iznos. Poduzetnik je sve prijavio policiji, a prilikom dogovorenog susreta na nadvožnjaku kod Draganića došlo je do fizičkog sukoba u kojem je Lučić teško ozlijeđen i završio u bolnici.

Nakon 12 dana provedenih u bolnici, Lučić je uhićen i priveden u Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Tijekom privođenja vrijeđao je novinare i imao vidljive masnice ispod oba oka, rezultat sukoba s poduzetnikom i njegovom pratnjom.

Napad sjekirom

Prije ovog incidenta Lučić je već bio osuđen na Općinskom sudu u Pazinu zbog ozbiljnih prijetnji smrću. U lipnju 2016. godine u Dugoj Uvali sjekirom je napao odvjetnike Marina Fola i Mirellu Paolu Frlan te djelatnika Industrogradnje Igora Stepanića, prijeteći tadašnjem predsjedniku Uprave Industrogradnje Josipu Galincu.

Za ta kaznena djela uvjetno je osuđen na devet mjeseci zatvora s rokom kušnje od tri godine.

Ponovno uhićen prije par mjeseci

Lučić je uhićen i u lipnju ove godine u Uskokovoj akciji. Uskok je protiv njega i još petorice pokrenuo istragu zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu i pokušaj iznude.

Uskok Lučića, koji je označen kao prvi okrivljeni, tereti da je od više policajaca tražio povjerljive informacije iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova. Te informacije su se odnosile na osobe protiv kojih se vodila kriminalistička istraga, a Lučića su zanimali razlozi i sadržaj izvida. Podatke je dobivao iako na njih nije imao pravo.

Dobivene informacije iskoristio je za pokušaj iznude nad Zdenkom M. i njezinim sinom Ivanom. Zdenka M. je udovica Tomislava M., zapovjednika izviđačko-diverzantske satnije HOS-a iz Komletinaca koji je s četvoricom svojih suboraca pravomoćno osuđen jer je 17. veljače 1992. u Cerni ubio četveročlanu obitelj Olujić.

Nakon što su ustrijelili supružnike i njihovo dvoje djece, ukrali su im novac koji su, kako je utvrđeno presudom, predali upravo Tomislavu M. Olujići su prije ubojstva prodali poslovni prostor u Cerni pa se pretpostavljalo da imaju novca.