Legendarni vratar Hajduka komentirao poraz protiv Varaždina: "Mučima boga i vraga, drndamo da je to strašno. I onda mislimo da smo nešto napravili"

Vladimir Balić, legendarni vratar Hajduka i dobitnika nagrade Hajdučko srce, komentirao je Hajdukov poraz protiv Varaždina za Tportal.

'Ne znam što bih rekao. Dogodilo se ono što sam i najavljivao da će se dogoditi. 'Build up, bulid up.' Mi stalno nešto bildamo na svojoj polovici dok ne izbildamo. Umjesto da to radimo na polovici suparnika i da tamo držimo loptu mi u svojih 20 metara mučima boga i vraga, drndamo da je to strašno. I onda mislimo da smo nešto napravili. Ne, nismo. Nismo napravili ništa. Možda smo došli tek do centra s tom igrom. Tako se igrači previše troše. A to ne bi trebalo biti tako. Može se vrlo jednostavno igrati na Livaju i na napadače. Može se prebaciti igra na polovici protivnika, pa onda nek bildaju koliko god hoće.. Stoper, svi vezni igrači, bekovi, svi stoje na svojih 20 metara i tu kao nešto trčkaraju, dodavaju se, petljaju i umaraju se. Previše igramo unatrag, previše igramo paralelno. Rekao bih da smo se prebildali u želji da bildamo', rekao je Balić, a onda su ga pitali da da svoje mišljenje u nastupima Ivice Ivušića ove sezone i smatra li da bi trebao na gol stati Silić.

'Ivušić je popravio igru nogom. Za razliku od prije, tu se vidi određeni pomak. No, što se tiče branjenja, tu imamo problem i mislim da će struka Hajduka morati vratiti se unatrag godinu dana i analizirati kako je Ivušić branio na Cipru. Samo tako se mogu dobiti odgovori na ovo što se sad događa. Situacija očito nije dobra, ne vidi se nikakav napredak u njegovoj formi i mislim da nema fokus na lopti. Što se tiče Silića, on je mlad i talentiran vratar i na njemu je da iskoristi priliku kad ju dobije. Ako ju je dobije. Nije na meni da kažem treba li braniti Ivušić ili Silić, ja ne znam u kakvom je stanju Silić, ali oni ljudi koji rade s Ivušićem morat će dobro analizirati što je Ivica donio s Cipra, jer ovo što je donio nije nimalo dobro', zaključio je Balić.