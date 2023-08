LEGENDA HAJDUKA OTVORENO: "Ima visinu, robustan je, ali ništa više"

Hajduk je ispao iz Europe. Nakon 0:0 u Splitu, Hajduk je u Solunu izgubio 3:0 od PAOK-a u uzvratu trećeg kola Konferencijske lige. Prvi gol za Grke je zabio Schwab u 12. minuti s bijele točke, a drugi i treći Živković u 79. i u 84. minuti. Poraz Hajduka u Solunu je za Index komentirao Zlatko Vujović.

Komentar:

Što reći, a ne zaplakati? Ne bih riječ rekao da mislim da je PAOK bolja momčad, da je zaslužio ovo, da je razbio Hajduk... Ali nije i zato ovo posebno boli. Nije PAOK izbacio Hajduk. Hajduk je izbacio sam sebe. U 180 minuta nogometa Grci su bili bolji u možda njih 20.

I to ovih 20 minuta na kraju uzvrata kad se Hajduk već raspao nakon 2:0. U Splitu su Grci imali nevjerojatnu sreću da nisu izgubili, a u Solunu su im igrači Hajduka poklanjali golove. Ne znam uopće kako objasniti ni prvi ni drugi gol, pa čak ni treći.

Odjidja je dobar igrač, ali onakve stvari ne rade ni pioniri. Dialloa neću ni komentirati

Odjidja je odličan igrač, ali onakav penal se ne radi ni u pionirima. Prenaivno. Za potez Dialloa kod 2:0 bolje da ništa ne komentiram. I kod trećeg gola se lopta odbila u gol od leđa Mikanovića. Na semaforu piše 3:0, čovjek kad vidi rezultat, rekao bi da su se Grci prošetali, a u stvarnosti ni sami nemaju pojma kako su prošli.

Kakva je ovo šansa bila... Lova leži u Europi

Obrana Hajduka je katastrofalno griješila, a realizacija je bila čista nula. Livaja onakve stvari zatvorenih očiju zabija. Šteta jer sam dojma da Hajduk godinama nije imao lakši ždrijeb za europske skupine, a tu leži lova, tu su milijuni. Svaka čast domaćem prvenstvu i Kupu, ali Europa donosi novac. Ovo je bila epska šansa da Hajduk napravi fantastičan rezultat, ali uspio ju je upropastiti.

Mlakar i Krovinović su posebno razočarali. Mlakar pogotovo. Hajduk je trebao dovesti pravog napadača da igra skupa s Livajom jer Mlakar to nije. Ima visinu, robustan je, ali ništa više. Sahiti isto ima odlične fizičke predispozicije, ali što vrijedi kad ne zna zabiti gol.

Hajduk je trebao ranije dovesti pravog napadača, sad je kasno. Nije mi jasno zašto se Leko tako lako odrekao Kalinića

Leko govori da mu je Livaja napadač. OK, ali što mu onda Livaja radi na krilu, zašto se vraća u sredinu... Ako Livaja to stalno radi, tko će zabiti gol? Mlakar? Kako da ne. Hajduk je prije PAOK-a trebao dovesti pravog napadača, na početku priprema, sad je kasno. Da su ga imali namjeru dovesti i platiti ga pošteno, jer pravi napadač košta, trebali su to napraviti ranije.

Zato mi nije jasno zašto se Leko tek tako odrekao Nikole Kalinića. Istina, Kalinić je imao problema s ozljedama, ali nije izgubio brzinu i osjećaj za gol. Tko mi kaže da Livaja i Kalinić nisu mogli surađivati, taj nema pojma o nogometu. Čudi me da ga se Leko tako lako odrekao i smatram da je to bila velika pogreška.