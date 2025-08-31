Legenda Hajduka o večerašnjem derbiju: "U Hajduku se vidi druga trenerska ruka, a još kad zaigraju...."

Ive Jerolimov ostavio je pečat na Poljudu u pet sezona koje je odigrao u Hajduku. U Splitu je ovaj stasiti Dalmatinac sa otoka Ugljana stigao iz Rijeke 1982. s kojom je osvojio i dva Kupa. Bilo je to kad se vratio sa Svjetskog prvenstava u Španjolskoj 1982., kada je Ive bio među 22 izabranika Miljana Miljanića, gdje tada nije bilo lako upasti i nije bila mala stvar.

Kad ga je Hajduk zvao, nije se mislio ni trenutka, i došao je kao pojačanje na poziciji stopera ili zadnjeg veznog . Biće Mladinić, ga je onako stasitog i snažnog prekomandirao u vrh napada. Davao je Ive i golove.

Pamtimo onaj Bordeauxu, u Kupu UEFA i pobjedi Hajduka od 4:1, pa povika francuskih reportera: "Žerolomov, Žerolimov.."

Bio je i dio one velike momčadi Hajduka, kada se slavio 75. rođendan "bijelih", kada se htjelo, a i moglo osvojiti Kup UEFA. Fotografirala se tada ekipa i treneri onako u starinske dresove, pa je i takva naslovnica i krasila tradicionalni hajdukov kalendar te 1986.godine.

Dobili smo ga u njegovom Preku, gdje živi i radi već godinama, kao humanist na moru u zdravstvenom sektoru, da kao nekadašnji trofejni igrač Rijeke i Hajduka, za "Dalmaciju Danas" prokomentirao očekivanja pred večerašnji Jadranski derbi.

"Biti će to pravi derbi. Hajduk ima puno veće šanse, Rijeka je u krizi nakon ovog velikog poraza u Grčkoj. U Hajduku se vidi druga trenerska ruka, nakon Gattusa. Garcia je to dobro posložio, ima igru i stvarno bi se ove sezone moglo i do titule, još kad zaigraju ova nova pojačanja iz Španjolske. "

Pamtite dane na Poljudu?

"Ma bili smo strašna ekipa, osvojili ta dva kupa, dobro brodili u Europi. Dođem ja često na Poljud, došao bih i danas, ali evo malo sam virozan, pa ću gledati doma"

A Poljud pamti Ivu, stasitog hajdukovca, dalmatinskog čovika, kakvi su uvijek davali srce svojim bijelima.