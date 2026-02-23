Lastovcima je dosta: "Ne tražimo krivce unaprijed, nego odgovore – ali ovaj put stvarne i stručne"

Stanovnici Lastova koji žive uz trajektno pristanište u mjestu Ubli uputili su otvoreno pismo Ministarstvi mora, prometa i infrastrukture.

Podsjetimo, pisali smo već o nezadovoljstvu stanovnika ovog mjesta.

Evo što su sve poručili u otvorenom pismu.

Obraćamo vam se kao građani koji žive neposredno uz novo trajektno pristanište u luci Ubli na otoku Lastovu. Nakon mjeseci dopisa, upozorenja i javnih istupa, dužni smo otvoreno reći: problem više nije pojedinačan, nego sustavan – i uključuje sigurnost, zakonitost i odgovorno trošenje javnog i europskog novca.

Od početka ljeta 2025. na novoj rivi odvija se redovni trajektni promet iako pristan još uvijek nema uporabnu dozvolu.

To nije proceduralni detalj nego temeljno pitanje zakonitosti: ako se infrastruktura koristi prije nego što je potvrđena njezina sigurnost i funkcionalnost, tada se odgovornost prebacuje na posadu i putnike.

Stanovnici neposredno uz luku izloženi su kontinuiranoj buci koja prelazi zakonske granice. Naša mjerenja pokazuju vrijednosti iznad 80 dB, uz vibracije koje tresu kuće do ranih jutarnjih sati. Najizraženije je to kada noći trajekt Marko Polo – tada buka više nije smetnja nego fizičko podrhtavanje zidova i nemogućnost sna do njegova odlaska oko 4:30.

Sada doznajemo da se planira mjerenje buke tek kada se na liniju vrati trajekt Korčula, koji je poznat kao tiši brod. Takvo selektivno mjerenje ne može se smatrati objektivnim.

Ako se mjerenje provodi, ono mora obuhvatiti sve tipove brodova i realne uvjete, a ne birati najpovoljniji scenarij.

Tražimo neovisno, stručno i transparentno mjerenje, jer smo već jednom dobili „stručne podloge“ koje ne odgovaraju stvarnosti.

Jadrolinija navodi da nema više propuštenih linija. No to se odnosi samo na formalni dolazak broda. Ono što se prešućuje jest da trajekti vrlo često odmah nakon iskrcaja odlaze na noćenje u Vela Luku, jer se u Ublima ne mogu sigurno zadržati.

Za otočane to znači smanjenu operativnu sigurnost i pouzdanost, bez obzira što je linija „odrađena“. Povezanost nije samo uplovljavanje, nego mogućnost sigurnog boravka i manevra broda u luci.

U više navrata upozoravano je na bočno valjanje brodova i nestabilnost rampe tijekom ukrcaja i iskrcaja. Posada ponekad mora koristiti sidro ili napustiti luku kako bi izbjegla opasne situacije.

To nije pitanje udobnosti, nego sigurnosti putnika i posade.

Ako infrastruktura zahtijeva izvanredne manevre kako bi bila sigurna, tada problem nije u moru nego u projektu.

Projekt i stručne podloge izradila je tvrtka Kozina projekti d.o.o.

U elaboratu iz 2019. navodi se da su korišteni meteorološki podaci Dubrovnika (1981.–2001.) te zaključeno da visina značajnog vala ne prelazi 0,55 m i da je privez moguć tijekom cijele godine. Kako se mogu koristiti podaci udaljenog Dubrovnika za studije koji se tiču otoka Lastova.

Danas imamo maretu i po mirnom vremenu, noćenja u drugoj luci, otežano odvajanje od obale i sigurnosne rizike.

Zato pitamo nadležnu komoru: kako je takva studija prihvaćena bez ozbiljne neovisne provjere?

Ne tražimo krivce unaprijed, nego odgovore – ali ovaj put stvarne i stručne:

· neovisnu reviziju hidrodinamičke analize i projektne dokumentacije

· objektivno mjerenje buke za sve tipove trajekata i uvjete

· provjeru zakonitosti korištenja pristaništa od 2025.

· osiguranje stare rive kao sigurnosne alternative

· utvrđivanje odgovornosti ako se pokaže da projekt ne ispunjava svrhu

· i na kraju i odštetu stanovnicima koji trpe greške takozvane struke.

Tražimo da sve bude stručno i neovisno – upravo ono što je izostalo u procesu koji nas je doveo u ovu situaciju.

Na kraju, želimo naglasiti da smo se tijekom proteklih mjeseci obraćali svim nadležnim institucijama – od lokalnih tijela do državnih službi, uključujući i Državni inspektorat. Unatoč tome, mjeseci prolaze bez konkretnog odgovora ili naznake da se problem sustavno rješava.

Ovo nije političko pitanje. Ovo je pitanje sigurnosti, zakonitosti i povjerenja građana ali i zakonitog trošenja državnog i europskog proračuna.

Mi ovdje živimo.

Mi ne možemo isploviti u drugu luku, navode građani koji žive uz trajektno pristanište Ubli na otoku Lastovo.