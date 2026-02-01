Kupujete salate u vrećici? Razmislite još jednom

Kupnja prethodno opranog lisnatog povrća u vrećicama mnogima se čini praktičnim i zdravim izborom, no stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da je riječ o jednom od rizičnijih proizvoda u trgovinama. Prema njihovim riječima, salate u vrećicama često su povezane s bakterijskom kontaminacijom, uključujući E. coli, listeriju i salmonelu.

Epidemije bolesti uzrokovanih kontaminiranim lisnatim povrćem nisu rijetkost. Stručnjaci ističu da su upravo salate u vrećicama godinama vodeći uzrok bolesti koje se prenose hranom, a u težim slučajevima mogu dovesti do hospitalizacija, zatajenja bubrega pa čak i smrti. Problem dodatno otežava činjenica da se povrće obrađuje u velikim serijama, često s više farmi odjednom, pa se patogeni lako mogu proširiti na tisuće pakiranja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kontaminacija se može dogoditi u bilo kojoj fazi – od polja, preko navodnjavanja i berbe, do prerade i pakiranja. Zagađena voda, blizina stočarskih farmi, ljudsko rukovanje i zajedničko pranje povrća iz različitih izvora povećavaju rizik. Jednom kada patogeni dospiju na listove, ne mogu se ukloniti pranjem kod kuće, a dodatno ispiranje prethodno opranog povrća može čak povećati rizik od kontaminacije.

Bakterije poput E. coli i salmonele ne mogu se prepoznati po mirisu, izgledu ili okusu, a jedini siguran način njihova uklanjanja je kuhanje, što je problem jer se salata najčešće jede sirova.

Stručnjaci savjetuju oprez: provjeravajte opozive proizvoda i rok trajanja, izbjegavajte vrećice s viškom vlage i kupujte količine koje ćete brzo potrošiti. Povrće treba čuvati u hladnjaku na četiri stupnja ili niže. Najsigurnija opcija je kupnja cijelih glavica salate ili vezica špinata, koje imaju manju površinu izloženu kontaminaciji i mogu se oprati neposredno prije upotrebe.