Kupujete rabljenu robu? Nekad imate ista prava kao i za novu, a nekad vam treba samo sreća

Čitatelj iz Zagreba ljetos se javio redakciji N1 ne želeći, kako kaže, "praviti dramu jer je nema" nego samo upozoriti na zamku kupovine rabljene robe putem interneta. On je kupio gornji dio trenirke s patentnim zatvaračem koju je vidio na jednom internetskom oglasniku.

"Bila je to trenirka poznatog brenda kakvu sam već duže tražio. I boja i veličina su mi odgovarale, a i cijena je bila dobra - 40 eura. U trgovini košta najmanje 70 eura. U oglasu je pisalo da je originalna, neoštećena i nošena samo par puta. Nisam puno razmišljao, odlučio sam je kupiti", kaže.

Trenirka mu je stigla u paketu budući da prodavatelj nije iz Zagreba. Nakon nekoliko dana na njoj se pokidao patentni zatvarač.

"Spremao sam se na trčanje, obukao je i kad sam je zakopčavao ‘ciferšlus‘ je zapeo, a onaj dio za potezanje (stručno se zove povlačni izvlakač, nap.a.) je otpao. Nosio sam trenirku krojačici koja je zamijenila cijeli patentni zatvarač i naplatila mi 15 eura. Trenirku nosim i dalje, ali kad zbrojim koliko sam platio trenirku, poštarinu i popravak kod krojačice, mogao sam kupiti novu, a ne rabljenu", kaže.

Mislio je, kaže, nazvati čovjeka od kojeg je kupio trenirku i požaliti se, ali odustao je jer ne isključuje mogućnost da je sam kriv za ‘kvar‘. A javio nam se da sve to ispriča jer smatra da je dobro znati imaju li kupci rabljene robe prava kakva inače imaju kada u trgovinama kupuju nove proizvode.

Na službenim stranicama Europske unije o pravima potrošača ističe se već znano pravilo da se kupljena roba, koja se pokaže neispravnom ili nije onakva kakva je oglašavana, propisi EU-a nalažu da je prodavatelj mora besplatno popraviti ili zamijeniti. Ako to nije moguće ili prodavatelj to ne može učiniti u razumnom roku, kupci imaju pravo na potpuni ili djelomični povrat novca.

"Uvijek imate pravo na barem dvogodišnje jamstvo od trenutka primitka robe. Međutim, nacionalna pravila u vašoj zemlji mogu vam pružiti dodatnu zaštitu. Dvogodišnji jamstveni rok započinje čim ste primili robu. Ako nedostatak postane očit u roku od jedne godine od dostave, ne morate dokazati da je postojao u trenutku isporuke. Pretpostavlja se da je, osim ako prodavatelj može dokazati suprotno. U nekim državama članicama to razdoblje ‘prebacivanja tereta dokazivanja‘ traje dvije godine", stoji na stranicama EU-a.

Ključna stvar - gdje je roba kupljena

Također se ističe da roba kupljena od privatnih osoba, poput trenirke našeg sugovornika, nije obuhvaćena tim propisima. Međutim, postoji propis koji štiti potrošača i kad kupuje rabljenu robu, ali samo ako to čini kod profesionalnog prodavatelja. Primjerice, u second hand shopovima kakvih posvuda ima.

"Barem dvogodišnjim jamstvom obuhvaćena je i rabljena roba koju kupite od profesionalnog prodavatelja. U nekim zemljama EU-a s takvim prodavateljem možete dogovoriti jamstveni rok kraći od dvije godine. Međutim, ne smije biti kraći od godine dana. To bi trebalo razjasniti u trenutku kupnje", navodi se također na službenim stranicama EU-a.

U slučaju nedostataka ili neispravnosti rabljene robe ključno je je li kupljena u specijaliziranim trgovinama, putem internetskih oglasnika i aplikacija ili izravno od privatne osobe.

Moguć i jednostrani raskid ugovora

Trgovac je u tom slučaju dužan jasno označiti da se radi o rabljenom proizvodu i opisati eventualne manjkavosti na njemu. No ako prodavatelj svjesno prešuti važan nedostatak, kupac se može pozvati na opću obveznopravnu odgovornost za skrivene mane, opisanu u članku 404. Zakona o obveznim odnosima.

Osim toga, za rabljeni proizvod kupljen od trgovca online može se iskoristiti pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Ako je rabljeni proizvod kupljen u trgovini, onda povrat ovisi o politici trgovca kojeg o tome valja pitati unaprijed, piše N1.