Kulešević poludio nakon utakmice: Bebek i Zebec su sramota za hrvatski nogomet

Dinamo je na krcatoj Opus Areni u derbiju sedmog kola SuperSport HNL-a pobijedio Osijek 3:2. Golove za Osijek su zabili Mierez u sedmoj i Bukvić u 47. minuti. Za Dinamo su strijelci bili Emreli u 71. i Petković s bijele točke u 87. i 99. minuti. Oba penala je sudac Zebec dosudio nakon poziva VAR sobe. Na suce je nakon utakmice poludio sportski direktor Osijeka Ivica Kulešević, piše Index.

"Pozdrav svima, žao mi je što vam se obraćam u ovakvom tonu. Ne tako davno sam prozvao imenom i prezimenom Pajača da nas je pokrao u Rijeci, sram ga može biti. On je dobio šest mjeseci kazne, a Osijek od toga nije imao ništa. Ponovno prozivam imenom i prezimenom Bebeka i Zebeca, to je ubitačna kombinacija za hrvatski nogomet. Sram ih može biti", rekao je Kulešević pa dodao:

"Svi mi koji smo igrali nogomet i ikad šutnuli loptu znamo da nema govora o penalima. Prvi je bio van 16 metara, na nijednoj kameri koju sam ja vidio se ne može ustanoviti je li bio u 16 metara. Drugi penal nema govora, lopta je već bila otišla. Kontakt presmiješan. Ljudi su došli odraditi posao i odradili su. Pozivam sve odgovorne i HNS da se javno očituju o ovom događaju. Mi sad imamo par dana do kraja prijelaznog roka u kojima smo planirali uložiti milijun-dva eura, zanima me ima li to smisla uopće."

Je li ovo bilo spašavanje Dinama?

Čujte, sve ovo je jedan jako veliki cirkus. Sudio je 15-20 minuta ok, u poluvremenu je drastično promijenio kriterij. Nije sudio žute kartone igračima Dinama, sudio je ova dva penala... vrhunski su odradili posao, sram ih može biti.

Koje je rješenje za Osijek, da traži izuzeće sudaca?

Ako moramo tražiti popis sudaca, onda svi moraju biti izuzeti. Možemo prihvatiti da su Dinamo i Hajduk nacionalni klubovi, ali mi smo Osijek i jako puno ulažemo.

Mierez?

Nema šanse da Mierez završi u Dinamu. Ako završi, onda je sigurno više nisam sportski direktor Osijeka.