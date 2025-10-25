KUGLANJE Pobjeda Mertojaka u Zaboku

Poslije međunarodnog kuglačkog tjedna u Bolzanu, Osijeku i Munchenu, kuglači su se vratili domaćim obvezama. Odigrano je 5. kolo Super lige u kojoj je Mertojak bio u gostima kod Frozy Zaboka te je ostvario sigurnu pobjedu od 6:2 (3674:3530) sa 144 razlike u svoju korist.

Iako ovakve utakmice nakon nastupa na zahtjevnim međunarodnim turnirima mogu biti dosta problematične, a najbolja potvrda toga je prošlogodišnji gubitak prvenstva Mertojaka kad je nakon osvajanja NBC kupa izgubio u gostima protiv Goranke, koja je do tada bila bez boda, u ovoj gotovo identičnoj situaciji, to se nije na sreću ponovilo.

Na dosta teškoj kuglani na kojoj se lako ne postižu visoki rezultati, ni u jednom momentu pobjeda Mertojaka nije bila u pitanju, a ponovo se iskazao Ivan Totić sa 650, igrač utakmice. Pofuk odličan protiv bivšeg reprezentativca Bakrana sa 3:0 u setovima uz dobar nastup i Gorana Žubrinića. Kovač i Muše su otvorili meč pobjedama, Dimitrovski dobar rezultat, ali malo kasno nakon gubitka prva tri seta. Ostaje žal za izgubljeni susret Matića koji je imao prednost od 2:1 u setovima, ali je na kraju popustio i nije uspio obraniti do tada stečenu prednost.

Kako su i druga naša dva predstavnika u međunarodnim kupovina Zaprešić i Zadar zabilježili pobjede u ovom kolu, nastavlja se mrtva trka na vrhu Super lige. Zaprešić, Mertojak i Zadar, svi do sada sa četiri pobjede i jednim porazom. Poštar je pobijedio Poličnik, ŽKK Split izgubile u Zaboku.

U slijedećem kolu veliki dalmatinski derbi u Splitu, Mertojak protiv Zadra, no prije toga u ponedjeljak je ždrijeb za parove 1/8 finala Lige prvaka.

Pojedinačni rezultati Frozy Zabok-Mertojak:

F.Sedlar-N.Muše 0:1(590:599)

D.Lavrič-A.Kovač 0:1(565:608)

Z.Horžitzky-D.Dimitrovski 1:0(641:639)

D.Hršak-M.Matić 1:0(584:569)

B.Pavrlišak/M.Huis-I.Totić 0:1(548:650)

B.Bakran-G.Pofuk/G.Žubrinić 0:1(602:609)