Kubanci otkazali godišnji festival cigara

Godišnji festival cigara u kubanskoj prijestolnici Havani postao je najnovija žrtva nestašice goriva uzrokovane američkom blokadom.

Organizacijski odbor Festivala del Habano objavio je da se ovogodišnje izdanje, koje se trebalo održati krajem veljače, otkazuje. U priopćenju se navodi da je odluka donesena zbog "složene gospodarske situacije" s kojom se Kuba suočava uslijed "ekonomske, trgovinske i financijske blokade" Sjedinjenih Država, prenosi Index.

Organizatori: Želimo pričekati poboljšanje uvjeta

Nestašica goriva, koja na karipskom otoku uzrokuje nestanke struje, dodatno je pogoršana time što su Sjedinjene Države zaplijenile pošiljke nafte iz Venezuele, dugogodišnjeg kubanskog saveznika.

Kuba se suočava i s nestašicom avionskog goriva, zbog čega je nekoliko zrakoplovnih kompanija obustavilo letove prema toj zemlji, dok su neke države, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, upozorile građane da izbjegavaju putovanja koja nisu nužna.

Kubanske cigare smatraju se jednima od najboljih na svijetu, no u Sjedinjenim Državama su zabranjene zbog dugogodišnjeg američkog trgovinskog embarga. Procjenjuje se da svake godine više od 1300 ljudi iz oko 70 zemalja sudjeluje na Festivalu Habano, gdje kušaju cigare kubanskih proizvođača te posjećuju plantaže duhana i tvornice.

S obzirom na to da je međunarodni turizam na otoku ograničen američkim embargom, organizatori festivala poručili su da žele pričekati poboljšanje uvjeta prije održavanja događaja. Organizacijski odbor naveo je da radi na određivanju novog datuma, koji zasad nije objavljen.

"Prioritet Festivala Habano jest ponuditi sudionicima sveobuhvatno iskustvo na razini važnosti i prestiža koji ovaj događaj ima na međunarodnoj sceni", stoji u priopćenju.

Trump pozvao kubanske čelnike da "postignu dogovor"

Venezuela je ranije, prema procjenama, slala oko 35.000 barela nafte dnevno Kubi prije nego što je američka vojska 3. siječnja zarobila Nicolasa Madura. Od tada su nestanci struje, koji traju i do 18 sati dnevno, pogodili bolničke hitne službe, pacijente na dijalizi i crpne stanice.

Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je kubanske čelnike da "postignu dogovor" ili će se suočiti s posljedicama. Odnosi između SAD-a i Kube zategnuti su otkako je komunist Fidel Castro 1959. svrgnuo vladu koju je podupirao Washington. Američki gospodarski i trgovinski embargo na Kubu na snazi je od 1960.