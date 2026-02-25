Krstulović Opara iz Kijeva na godišnjicu invazije: "Ukrajina stoji čvrsto – oni brane i nas. Europu"

Saborski zastupnik HDZ-a i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara oglasio se iz Kijeva 24. veljače 2026., na četvrtu godišnjicu početka ruske agresije na Ukrajinu. U objavi je poručio kako su "jake snage Europe" došle pružiti "izravnu i snažnu potporu Ukrajini", dodajući da je i sam ondje bio s njima: "Jake snage Europe i moja malenkost s njima, dale su izravnu i snažnu potporu Ukrajini."

Opara navodi da mu je ovo "treći put u godinu dana u Ukrajini" te da iz osobnog iskustva i nakon razgovora s brojnim sugovornicima zaključuje kako Ukrajina "stoji čvrsto i postojano".

Susreti s vrhom ukrajinske politike i sigurnosnog aparata

U svojoj objavi Opara ističe da je tijekom boravka razgovarao s više visokih dužnosnika, uključujući predsjednika Volodimira Zelenskog, Kirila Budanova te premijerku Juliju Sviridenko i predsjednika Vrhovne Rade Ruslana Stefančuka.

"Mogu potvrditi iz vlastita iskustva i nakon razgovora s mnogima, između ostalih i s predsjednikom Zelenskim... potom premijerkom Julijom Sviridenko i predsjednikom Vrhovne Rade Ruslanom Stefančukom i brojnim drugima, da Ukrajina stoji čvrsto i postojano", naveo je Opara.

"Zločinački i podmukli napadi" na infrastrukturu

Opara je posebno naglasio razmjere i cilj napada na civilnu infrastrukturu, ističući da se time Ukrajincima pokušava oduzeti osnovne uvjete za život. "Narod i branitelje nikad, ali nikad ne će slomit zločinački i podmukli ruski napadi s kojima uništavaju njihovu infrastrukturu uskraćujući tako ukrajinskom narodu elektriku i tople domove", napisao je.

Dodao je i da je uvjeren kako Ukrajinu ništa neće zaustaviti u obrani: "Ništa ih ne će zaustaviti u njihovoj borbi u obrani zemlje."

U objavi je Opara povukao jasnu političku i vrijednosnu poruku, navodeći da Ukrajina, osim vlastitog teritorija, brani i europsku sigurnost. "Mislim da nismo dovoljno svjesni da oni brane i nas. Europu", istaknuo je.

Usporedba s Vukovarom i završna poruka

U završnom dijelu objave Opara upozorava da se Ukrajinu ne smije ostaviti samu te koristi snažnu simboliku i usporedbu s hrvatskim ratnim iskustvom. "Ne smijemo dozvoliti, u ime pravde, Boga, i svih mrtvih pa tako i onih naših, da Ukrajina postane Vukovar koji je zaustavio zlo da bi mi bili pošteđeni", poručio je.

Objavu je zaključio riječima: "Slava Ukrajini, Herojima slava!"