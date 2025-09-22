Kreće prodaja ulaznica za novu utakmicu na Poljudu. Ovaj vikend dolazi Lokomotiva

U ponedjeljak od 10 sati kreće prodaja ulaznica za utakmicu 8. kola SuperSport HNL, Hajduk - Lokomotiva, koja će se odigrati u subotu 27. rujna s početkom u 18.45 sati na Poljudu. Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Kluba.

Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Kako bi iskoristili svoje pravo prvokupa ulaznice, prilikom kupovine trebate pripremiti svoj članski broj, datum rođenja i OIB. Vodič za online kupovinu ulaznice možete pogledati ovdje. Ako niste još dobili svoju člansku iskaznicu, članski broj možete saznati na nekoliko načina koji se mogu pročitati ovdje.

"Pretplatnici koji žele ustupiti svoje mjesto za pojedinu utakmicu za početak moraju biti registrirani na stranici hajduk.mojekarte.hr. Oni koji su registrirani se moraju prijaviti i kliknuti na "SIDI NA MOJE MISTO". Više pročitajte na: SIDI NA MOJE MISTO. Zbog velikog interesa i malog broja ulaznica koje će biti dostupne u slobodnoj prodaji svima preporučujemo online kupnju", javlja splitski Hajduk.

PRODAJNA MJESTA:

1) Online na hajduk.mojekarte.hr

2) Odjel za članstvo na Poljudu (prodaja isključivo za članove)

Radni dan: 08:00 - 20:00 sati

Dan utakmice: 12:45 - 18:45sati

3) Hajduk Fan shop Joker

4) Hajduk Fan shop Mall of Split

5) Hajduk Fan shop Riva

6) Hajduk Fan shop Makarska

7) Hajduk Fan shop Zadar

8) Kućice oko stadiona na dan utakmice od 16:00 sati u slučaju da ostane ulaznica

OBAVIJEST – Ulaznice za sektor za osobe s invaliditetom

"Ulaznice za sektor za osobe s invaliditetom su besplatne, a sve prijave za navedeni sektor se primaju na mail ulaznice@hajduk.hr. Prednost prilikom odobravanja ulaznica za sektor za osobe s invaliditetom imaju osobe u invalidskim kolicima. HNK Hajduk će pravovremeno odgovoriti na sve zahtjeve za ulaznicama. Navijači će e-mailom ili telefonskim pozivom biti obaviješteni o odobrenom zahtjevu i o načinu preuzimanja ulaznica", objavili su iz Hajduka te su nadodali:

"U slučaju da sektor za osobe s invaliditetom bude popunjen, izradit će se lista čekanja. U slučaju da netko odustane od dolaska na utakmicu, ulaznica će biti dodijeljena prvoj idućoj osobi po redu na listi čekanja. Osobe će i u tom slučaju biti kontaktirane putem e-maila ili telefonski. HNK Hajduk ne može garantirati svim prijavljenim navijačima dobivanje ulaznice zbog ograničenog kapaciteta", zaključuju iz Hajduka.