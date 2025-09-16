Close Menu

Kreće prodaja ulaznica za Kup utakmicu Hajduka, nema ograničenja

Prema uputama policije, na dan utakmice neće biti prodaje ulaznica

Nogometni klub Koprivnica bit će domaćin splitskom Hajduku u utakmici šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa u srijedu, 24. rujna 2025. s početkom u 17 sati.

Utakmica će se odigrati na Gradskom stadionu ‘Ivan Kušek – Apaš‘ u Koprivnici, a ulaznice po cijeni od 20 eura moći će se kupiti u pretprodaji od srijede, 17. rujna, pišu SN.

Koprivnički klub, od ove sezone B momčad Slavena Belupa, izvijestio je kako će ulaznice svakodnevno biti u prodaji u Caffe baru Stefano i Caffe baru Plus, a od srijede do petka (od 17. rujna do 19. rujna) prodavat će se na sljedećim lokacijama: Gradski bazeni Cerine (16.00 – 20.00), Dom mladih Koprivnica (13.00 – 17.00) te na blagajni Gradskog stadiona (9.00 – 13.00).

Osim toga, u srijedu, 17. rujna ulaznice će se moći kupiti i na utakmicama Županijskog kupa: NK Močile – NK Graničar Legrad, NK Starigrad – NK Mladost Molve, NK Omladinac Herešin – NK Mladost Kloštar te NK Zagorec – NK Borac Imbriovec.

Uoči utakmice Koprivnica – Polet u subotu, 20. rujna ulaznice za utakmicu s Hajdukom prodavat će se na blagajni Gradskog stadiona od 13.00 do 16.30 sati.

Sukladno potrebi, ulaznice će se prodavati i tijekom sljedećeg tjedna, odnosno u ponedjeljak i utorak, 22. i 23. rujna. Prema uputama policije, na dan utakmice neće biti prodaje ulaznica.

 

U Koprivnici očekuju pun stadion, a za kupnju ulaznica nije potrebno prilagati osobne iskaznice, niti postoji ograničenje broja ulaznica koje može kupiti jedna osoba. Isto tako, ulaznice se mogu kupiti samo za gotovinu.

