Kraj jedne ere u Splitu! Osmrtica izazvala val emocija: Splićani oplakuju legendarnu zalogajnicu u srcu Dioklecijanove palače

Splićani, korisnici Facebooka, tuguju za legendarnim lokalom 'Tri volta', smještenim u srcu Dioklecijanove palače, tik iznad Rive. Na društvenim mrežama objavljena je osmrtica kultnom lokalu, što je izazvalo val emocija među stanovnicima i posjetiteljima grada.

Ova legendarna zalogajnica, poznata i kao Dioklecijan, sa sutrašnjim danom će prestati raditi.

Osmrtnicu je na svojoj Facebook stranici objavio Jurica Galić Juka, splitski pustolov i fotoreporter.

- Bili su kult. Simbol starog Splita. Jedan od rijetkih razloga da uopće dođem u centar.

Kako god bilo, dugo je trajalo. Punih 54 godine. Puno više nego što će trajati njihova glazba, filmovi, trendovi, shoping centri i sterilni apartmani u koji će ga možda prenamijeniti.

Ne živi se od emocija. Slažem se. Ali ni bez duše.

Zbogom Tri Volta! - napisao je Juka na Facebooku.

“Tri volta” bio je omiljeno mjesto mnogih generacija, poznat po svojoj jedinstvenoj atmosferi i povijesnom ambijentu. Splićani na društvenim mrežama dijele sjećanja, fotografije i anegdote, izražavajući žaljenje zbog gubitka ovog kultnog mjesta koje je predstavljalo simbol grada i okupljalište kako lokalnih stanovnika, tako i turista.