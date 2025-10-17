Koševi i teren na najnovijem igralištu devastirani, gradske službe to ne zabrinjava!

Ima tome evo gotovo tri mjeseca kako je sportsko igralište uz nove-novcate garaže u Dobrilinoj izgubilo svoju svrhu. Odnosno barem 50 posto svrhe: sportsko igralište namijenjeno svima ostalo je bez jednog koša, a vrlo brzo zatim i bez onog drugog, koji su doslovce iščupani iz košarkaških tabli, vjerojatno nakon kakvog ‘zakucavanja’ u stilu Shaquillea O’Neala. Ne vjerujemo sad baš da su košarkaški obruči privukli preprodavače sekundarnih sirovina…

Ali rezultat je isti košarka se na pompozno najavljenom igralištu ne može prakticirati. Ok, još uvijek se može baciti na ‘mali balun’, branke za taj sport su još uvijek tu, funkcionalne. To nas dovodi do drugog problema sa samim igralištem, odnosno podlogom. Oštećena je i to značajno, a od ljeta do danas se ‘udarna rupa’ praktički na sredini terena samo širila… Nije da se sad ne može igrati, atraktivne partije malog nogometa se pružaju i na Jadrana, na legendarnoj ‘skalini’, pa zašto ne bi mogle i ovdje.

No, kako je ipak riječ o najnovijem igralištu plaćenim javnim novcem, ipak je nekako nezgodno da se djeca i mladi ozljeđuju na terenu, odnosno da ne mogu baciti partiju basketa. Pa smo poslali upit nadležnim, a to bi valjda trebali biti oni u Gradu Splitu.

I od toga trenutka je puno puta sunce svanulo, provjerili smo – točno mjesec i pol dana od prvog maila s upitom, a na dodatne molbe i moljakanja da se javnost informira o ovom sportsko-komunalnom problem(čiću) nisu iz Banovine niti trepnuli. Dakle, odgovora iz gradskih službi hoće li što poduzeti s igralištem na garažama u Dobrilinoj nismo dobili.

Zato smo u rekordnom roku, unutar par sati, od odgovornih u Split Parkingu (koje smo pak kontaktirali gotovo slučajno) doznali da znaju za problem oštećene podloge na igralištu. Zbog tog oštećenja su kontaktirali izvođače jer je cijeli objekt pa tako i igralište još uvijek pod garancijom te je izdan nalog za saniranje oštećenja. To bi se dakle trebalo skoro riješiti, no što s obručima iz Split Parkinga nisu znali odgovoriti.

Pitanje prema gradskim službama hoće li se možda aktivirati kakav video nadzor igrališta (imajući u vidu da su instalacije zbog garaža već tu), kako bi izbjegli slične vandalizme u budućnosti, jednom kada koševe ipak netko popravi, nismo niti postavili, to je ipak previše daleko u budućnost za gradske oce...