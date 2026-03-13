Koncert posvećen Edith Piaf napunio teatrin Gradske knjižnice u Solinu

Teatrin Gradske knjižnice u Solinu bio je ispunjen do posljednjeg mjesta na koncertu posvećenom Edith Piaf, večeri francuske šansone koja je publici donijela snažne emocije i poseban ugođaj. Publika je s velikim oduševljenjem pratila svaku pjesmu, a večer je završila dugotrajnim pljeskom i ovacijama.

Kristinu Nuić, koja je uz umjetnički angažman i službenica Grada Splita, došli su podržati i zamjenici gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić i Ivo Bilić. Uz goste večeri, Anu Opačak i Matea Đikića, stvorena je topla i elegantna atmosfera dostojna francuske šansone, koja je publiku odvela u pariški glazbeni ugođaj.