Koncert Đani Maršan i klapa Munita u Supetru

U subotu, 13. rujna 2025., ljubitelje dalmatinske pisme očekuje poseban glazbeni doživljaj u supetarskom ljetnom kinu – koncert proslavljenog kantautora Đanija Maršana i zadarske klape Munita. Ova večer donosi spoj tradicije i suvremenog glazbenog izričaja, uz repertoar koji će podsjetiti na bezvremenske hitove zadarskog slavuja Đanija Maršana, ali i predstaviti bogatstvo klapske pjesme.

Đani Maršan, jedan od najprepoznatljivijih glasova dalmatinske glazbe i dugogodišnji ambasador mediteranske pjesme, svojom će izvedbom još jednom potvrditi status umjetnika čija djela nadilaze generacije. U glazbenom dijalogu pridružit će mu se klapa Munita, poznata po snažnim vokalnim interpretacijama i osebujnom stilu koji spaja tradiciju s modernim pristupom.

Koncert će publici ponuditi večer ispunjenu emocijom, nostalgijom i zajedništvom – pravu glazbenu priču Mediterana koju vam poklanja Turistička zajednica Grada Supetra.

Vidimo se u ljetnom kinu“Supetar“ 13. rujna 2025.g. s početkom u 20:00.