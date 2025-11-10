KOMENTARI POD POVEĆALOM Kako splitski političari komentiraju prosvjed Torcide na Rivi? Evo što nam kažu Ugarković, Pilko i Čelar

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" svaki tjedan odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana u Splitu i okolici, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, po vašem mišljenju, najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas bude dio rasprave.

Prošli tjedan je na splitskoj Rivi održan prosvjed u organizaciji pripadnika Torcide i dijela braniteljskih udruga, kao izraz podrške uhićenima nakon incidenta na Danu srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Devet je muškaraca uhićeno zbog upada i prekida događaja, a trojici je određen istražni zatvor, što su organizatori prosvjeda ocijenili nepravdom i "medijskim linčem". Tijekom okupljanja na Rivi istaknute su poruke protiv, kako tvrde, dvostrukih kriterija institucija i selektivne pravde.

Prema podacima policije, prosvjed je protekao mirno, bez većih incidenata i potrebe za intervencijom. Nakon okupljanja na Rivi, dio prosvjednika uputio se prema zgradi suda, gdje su pjesmom i transparentima zatražili puštanje pritvorenih. Dio javnosti i političke scene oštro je kritizirao ovaj skup, ocjenjujući ga kao podršku nasilju i radikalnim istupima. Drugi pak ističu kako je riječ o legitimnom korištenju prava na prosvjed i izrazu nezadovoljstva radom institucija. Kako bismo čuli različite poglede na ovu temu, ovaj smo tjedan za mišljenje pitali splitske političare: Petra Ugarkovića, nezavisnog gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita s liste Centra, Karla Pilka, člana SDP-a i predsjednika Gradskog kotara Gripe te Luku Čelara, gradskog vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita i predsjednika Gradskog kotara Plokite. Petar Ugarković, nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita s liste Centra: - U Odboru za nacionalne manjine Grada Splita, čiji sam član posljednje četiri godine, vlada međusobno uvažavanje i otvoren dijalog. Svaka primjedba ili apel kojim se želi izbjeći mogućnost da se netko osjeti povrijeđen uvijek se ozbiljno razmotri i, po potrebi, uvaži. Članovi toga vijeća dolaze iz redova svih stranaka, među njima su i predstavnici HSP-a i HDZ-a, i nikada nitko nije uputio prigovor na program kulturnih događanja. Nije postojao nijedan dopis, javna objava ili bilo kakav znak da bi nešto bilo nepoželjno održati početkom studenog. Ipak, kad se dogodio upad maskiranih zabranitelja, umjesto jasne i nedvosmislene osude, čule su se razne racionalizacije. Gradonačelnik, koji je prvi trebao zauzeti čvrst stav, odlučio ga je izreći, ali odmah zamaskirati pozivanjem na žrtve Škabrnje i Vukovara. Da to nije učinio, upao bi u zamku koju je njegova vlastita stranka godinama gradila. Nijedna politička opcija u gradu u svom programu ne zagovara Jugoslaviju, komunizam ni bilo kakve integracije sa zemljama na istoku. U Splitu ne postoje udruge ni pojedinci koji promoviraju jugoslavenske ideje, niti grafiti ili murali takvog sadržaja. Naprotiv, od samih početaka hrvatske državnosti, od Ustava, referenduma i obrane zemlje, postojalo je zajedništvo. Branitelji su dolazili iz svih političkih opcija i svih nacionalnosti. Sve komemoracije i skupovi posvećeni žrtvama Domovinskog rata u Splitu uvijek su prolazili mirno i dostojanstveno, bez podjela i uvreda. Nisam ljubitelj svega u ovoj državi, ali na sve ovo nabrojano izrazito sam ponosan. Pa gdje su onda ti silni "mrzitelji Hrvatske" o kojima se stalno govori i protiv kojih se prosvjeduje? Nema ih nigdje, osim u retorici onih kojima odgovara da postoje, zato ih stalno iznova izmišljaju. Svjesno pobuđivanje straha i netrpeljivosti kako bi se stvorio dojam ugroze održava HDZ na vlasti kao što je nekad održavao i samu KPJ. Demokracija ovisi o tome jesmo li sposobni prepoznati demagogiju i zadržati razum. Neka se svatko slobodno politički izražava i bude strastven u svojim idejama, jer bez strasti nema napretka. Ali ono što zabrinjava jest to da se u političkom prostoru nema strasti; na cijeni je fanatizam, vječna bolest čovječanstva, koja se uvijek, u različitim oblicima, vraćala kao tamna strana ljudske povijesti. Karlo Pilko, predsjednik Gradskog kotara Gripe iz SDP-a: - Prosvjed kao takav je u civiliziranom društvu način za izražavanje neslaganja i to nije sporno. Međutim, sporan mi je zahtjev da se puste iz istražnog zatvora osobe povezane s incidentom na Blatinama. Bez obzira radi li se o branitelju ili pripadniku Torcide ili bilo kojem drugom građaninu. Branitelji na koje se svi volimo pozivati nisu ginuli da bi se provodio zakon ulice. To nije ništa do svojevrsni udar na ustavno-pravni poredak države. Nitko ne smije sebi uzimati za pravo vršiti pritisak niti na policiju, niti na DORH ili bilo koju drugu instituciju. Vjerujem da će "mirni, civilizirani i bijeli Split" prevladati te da više nećemo svjedočiti nemilim scenama kakve smo vidjeli na Blatinama, maskirnim likovima, uzvicima koji su protustavni, ali i ikonografiji iz davnih vremena. Naš Split, a ne samo njihov, mora biti otvoren i uključiv grad za sve i vjerujem da to podržava većina Splićanki i Splićana. Luka Čelar, predsjednik Gradskog kotara Plokite i HDZ-ov gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita: - Smatram da svi koji sudjeluju u javnom prostoru i javnim aktivnostima trebaju svoje društvene, političke, sportske, kulturne i druge aktivnosti prilagoditi i uskladiti s trenutkom u kojem se obavljaju, pokazujući toleranciju te uvažavajući osjećaje i prava drugih u javnom prostoru. Split je u svojoj povijesti uvijek bio i prepoznat je kao grad koji je uvažavao različitosti i prava svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnost i političku pripadnost. U slobodnoj smo državi Hrvatskoj, u slobodnom gradu Splitu, zahvaljujući svim hrvatskim braniteljima i to se nikada ne smije zaboraviti.

