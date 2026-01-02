Koliko vašoj jetri treba da se oporavi od opijanja za blagdane?

Božićni blagdani su iza nas, a razdoblje između njih i dočeka Nove godine za mnoge je obilježeno češćim posezanjem za alkoholom. Bilo da je riječ o druženjima s obitelji i prijateljima, čaši piva uz blagdanski ručak ili nekoliko kuhanih vina više nego što je planirano, alkohol je za mnoge sastavni dio blagdanske atmosfere. Upravo u tim opuštenim danima lako je pretjerati, no takvo ponašanje može imati ozbiljne posljedice za zdravlje.

Najviše posljedice prekomjerne konzumacije alkohola osjeti jetra, zbog čega se sve veći broj ljudi početkom godine odlučuje na takozvani „Suhi siječanj“, odnosno mjesec dana apstinencije od alkohola. Osim izostanka mamurluka i boljeg općeg osjećaja, odmor od alkohola jetri daje priliku za oporavak nakon blagdanskog opterećenja.

Pretjerano pijenje tijekom blagdana može dovesti do niza simptoma, uključujući mučninu, gubitak apetita i tjelesne težine, žutilo kože i očiju, oticanje gležnjeva i trbuha, pojačanu pospanost, pa čak i povraćanje krvi. Stručnjaci upozoravaju da već nekoliko dana intenzivne konzumacije alkohola može uzrokovati nakupljanje masti u jetri.

Prema podacima britanskog NHS-a, za oporavak od masne jetre uzrokovane kratkotrajnim pretjerivanjem potrebno je otprilike dva tjedna potpune apstinencije. Ipak, vrijeme oporavka nije jednako za sve. Kako ističu stručnjaci s Cleveland Clinic, proces u nekim slučajevima može trajati znatno dulje, ovisno o stupnju oštećenja i mogućim komplikacijama.

Apstinencija od alkohola u trajanju od dva do četiri tjedna može pomoći u smanjenju upale jetre, no kod osoba s dugotrajnim i težim oštećenjima liječnici često preporučuju potpuno izbacivanje alkohola iz svakodnevice. U slučajevima ciroze, čak i mala količina alkohola može biti izrazito štetna za jetru.

Ako je cilj dugoročno očuvanje zdravlja, stručnjaci poručuju kako je najsigurnija opcija značajno smanjiti unos alkohola ili ga u potpunosti izbjegavati. „Suhi siječanj“ pritom može biti dobar prvi korak – za neke tek kratka pauza, a za druge početak trajne promjene životnih navika.