Koliko su česte smrti od upale pluća?

Oscarom nagrađena glumica Diane Keaton preminula je u 79. godini, a njezina je obitelj potvrdila da je uzrok smrti bila upala pluća. Glumica, koja se godinama borila s rakom kože, doživjela je naglo pogoršanje zdravstvenog stanja tijekom vikenda.

Dob je jedan od glavnih čimbenika rizika za razvoj teških oblika upale pluća. Osobe starije od 50 godina sklonije su ozbiljnijem tijeku bolesti, osobito ako imaju oslabljen imunitet ili druge kronične zdravstvene probleme. Podaci Američke udruge za pluća pokazuju da se većina smrtnih slučajeva događa kod osoba starijih od 65 godina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svake godine u SAD-u više od 40.000 ljudi umire od upale pluća, a više od 1,4 milijuna završi u bolnici. Posljednjih deset godina ova bolest redovito se nalazi među deset vodećih uzroka smrti, piše The Independent.

Što se Hrvatske tiče, prema podacima stranice World Life Expectancy, u 2020. godini je u Hrvatskoj zabilježeno 1021 smrt koja se svrstava u kategoriju "gripa i upala pluća". To iznosi oko 2,25 % svih smrtnih slučajeva u toj godini, prenosi Index.

Liječnik hitne pomoći dr. Troy Madsen objašnjava: "Kada se upala pluća razvije, može vrlo brzo postati kobna. Upravo zato je toliko opasna za stariju populaciju."

Zašto su stariji i djeca u većem riziku?

S godinama imunološki sustav slabi pa se tijelo teže bori protiv virusa i bakterija. Ljudi koji su nedavno imali respiratornu infekciju ili su podvrgnuti kemoterapiji posebno su ranjivi. I djeca mlađa od pet godina spadaju među najugroženije jer njihov imunološki sustav još nije u potpunosti razvijen.

Istraživanje sa Sveučilišta Harvard pokazuje da se gotovo polovica smrtnih slučajeva povezanih s upalom pluća između 1999. i 2023. dogodila upravo kod male djece.

Simptomi koje ne treba ignorirati

Upala pluća može pogoditi svakoga, ali simptomi su posebno opasni za starije osobe. Najčešći znakovi bolesti su kašalj, umor, povišena temperatura i zimica, bol u prsima i kratak dah.

Kod težih slučajeva mogu se javiti zbunjenost, povraćanje i mučnina. Starije osobe ponekad ne razviju visoku temperaturu, ali čak i blaži simptomi poput slabijeg disanja i opće slabosti mogu ukazivati na ozbiljno stanje.

"Kad zrak više ne dolazi do pluća kako treba, tijelo ne dobiva dovoljno kisika", pojašnjava dr. Madsen. "Zbog toga pada krvni tlak, srce ubrzava i cijeli organizam počinje popuštati."

Kako se liječi upala pluća i što pomaže u prevenciji?

Bakterijska upala pluća liječi se antibioticima, no kod virusnih infekcija antibiotici ne djeluju. U tim slučajevima pomaže mirovanje i ublažavanje simptoma. Ipak, postoje načini kako smanjiti rizik od bolesti.

Cjepiva protiv RSV-a i Tdap-a preporučuju se najugroženijim skupinama. Cjepivo protiv RSV-a namijenjeno je dojenčadi, maloj djeci i osobama starijima od 60 godina koje imaju povećani rizik, dok je Tdap cjepivo preporučeno za sve starije od 7 godina, uključujući odrasle.

Nacionalna zaklada za zarazne bolesti preporučuje da svi stariji od 65 godina koji nisu primili pneumokokno konjugirano cjepivo, prime jednu dozu. Uz cijepljenje, dodatne mjere zaštite uključuju redovito pranje ruku, izbjegavanje pušenja, prozračivanje i čišćenje prostora i korištenje pročišćivača zraka. Sve su to jednostavni koraci koji mogu pomoći u zaštiti, osobito tijekom hladnijih mjeseci kada se respiratorne bolesti šire brže.