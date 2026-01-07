Koliko se povećava put kočenja: Što bi vozači trebali uzeti u obzir na snijegu i ledu?!

Zimi se vozači često moraju suočiti sa snijegom prekrivenim cestama ili ledeno skliskim područjima, što znatno povećava put kočenja. Tom putu značajno mogu pridonijeti i istrošene gume ili istrošeni kočioni diskovi. Vozači bi zato trebali biti oprezniji i u skladu s tim prilagoditi svoj tempo vožnje. Jedno od glavnih pravila, posebice zimi, je držati se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe, piše HAK Revija.

Na cesti prekrivenoj snijegom, put kočenja povećava se za oko četiri puta, tj. na oko 100 metara, pod pretpostavkom kočionog puta od 25 metara na suhoj cesti (pri 50 km/h).

Na smrznutoj cesti zaustavni put se dramatično ponovno povećava, pri pretpostavljenoj brzini od 50 km/h, odnosno do 265 metara.

U pravilu se vozači mogu sjetiti sljedećeg u takvim zimskim uvjetima: na snježnoj cesti zaustavni put je i četiri puta duži nego na suhoj cesti. U slučaju smrznute ceste to je još i gore. Vozači bi zbog svega navedenog trebali biti oprezni, posebice zimi, na mostovima, padinama, podvožnjacima i šumskim prolazima, gdje su često prometnice duže zaleđene.