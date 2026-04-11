Koliko papiga vidite na ovim fotografijama?

Današnje prijepodne na splitskoj Rivi obilježio je nesvakidašnji prizor koji je privukao pažnju brojnih šetača i turista. Muškarac u opuštenoj odjeći prošetao je rivom u društvu čak četiri papige, izazvavši znatiželju i oduševljenje okupljenih.

Šarene ptice – dvije plavo-žute, treća crveno-zelena te četvrta bijela – mirno su sjedile na njegovim rukama i ramenima, povremeno šireći krila i dodatno plijeneći poglede prolaznika. Mnogi su zastajali kako bi fotografirali ovaj neobičan prizor, dok su se neki i kratko zadržali u razgovoru s vlasnikom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebno zanimljivo bilo je vidjeti koliko su papige bile pitome i navikle na ljude, što je dodatno pridonijelo opuštenoj i veseloj atmosferi na rivi. Djeca su s oduševljenjem promatrala ptice, a osmijesi nisu silazili s lica slučajnih prolaznika.

Ovakvi prizori rijetko se viđaju u svakodnevici, pa je kratka šetnja ove neobične ekipe zasigurno mnogima uljepšala dan i unijela dašak egzotike u uobičajeni ritam gradskog života.