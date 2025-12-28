Koliko dugo možete jesti ostatke božićne hrane?

Uživanje u božićnim ostacima nakon blagdana moglo bi vas skupo stajati, upozoravaju stručnjaci za sigurnost hrane. Ako želite maksimalno iskoristiti ostatke blagdanskog obroka, trebalo bi ih konzumirati u roku od nekoliko dana, pod uvjetom da su pohranjeni u hladnjak ili zamrzivač unutar dva sata od pripreme.

Dužnosnici britanske Food Standards Agency (FSA) upozoravaju da ostavljanje ostataka božićne večere na sobnoj temperaturi dulje od dva sata, kao i konzumiranje hrane koja nije bila pravilno rashlađena, nosi visok rizik od trovanja hranom. Takvi uvjeti pogoduju brzom razmnožavanju štetnih bakterija poput salmonele i kampilobaktera, koje mogu uzrokovati proljev, mučninu i povraćanje.

Nove blagdanske smjernice

U ažuriranim smjernicama FSA poziva građane da strogo poštuju rokove trajanja i budu posebno oprezni pri konzumaciji hrane. „Rokovi upotrebe odnose se na sigurnost, a ne na kvalitetu. Ne jedite hranu nakon isteka roka upotrebe“, poručuju.

Dodaju kako su za određene skupine — poput trudnica, osoba s oslabljenim imunološkim sustavom i starijih ljudi — zdravstveni rizici znatno veći.

Među čestim pogreškama navodi se i konzumacija mliječnih proizvoda poput sira, vrhnja i slastica nakon isteka roka trajanja, jer mogu sadržavati opasne bakterije poput listerije, koje se ne mogu vidjeti, okusiti niti namirisati. Isto vrijedi i za dimljenu ribu te hladne nareske.

Ostali „blagdanski propusti“ uključuju nepravilno odmrzavanje mesa, što može dovesti do neravnomjernog kuhanja, kao i ponovnu upotrebu noževa i kuhinjskog pribora korištenog za sirovo meso bez temeljitog pranja.

Temperatura hladnjaka je ključna

Do trovanja hranom može doći i zbog pretoplog hladnjaka. Stručnjaci savjetuju da se provjeri održava li se temperatura ispod 5 °C, jer se bakterije najbrže razmnožavaju između 8 °C i 63 °C. Kuhana puretina može se zamrznuti do šest mjeseci, no nakon odmrzavanja mora se pojesti u roku od 24 sata i ne smije se ponovno zamrzavati.