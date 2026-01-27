Koliko često treba prati posteljinu i zašto je to važno za zdravlje

Većina ljudi provede oko trećine života u krevetu, a san je ključan za normalno funkcioniranje mozga i opće zdravlje. Iako se često naglasak stavlja na broj sati sna, jednako je važno i okruženje u kojem spavamo. Jedno od čestih pitanja pritom je – koliko često zapravo treba prati posteljinu?

Prema anketi YouGov-a iz 2022. godine, samo 28 posto Britanaca pere plahte jednom tjedno, dok ih znatan dio pere znatno rjeđe, neki čak u razmacima od osam ili više tjedana, piše Independent.

Što se nakuplja u posteljini

Redovito pranje posteljine nije samo pitanje svježine. Tijekom noći tijelo, čak i nakon tuširanja prije spavanja, odbacuje stotine tisuća mrtvih stanica kože, izlučuje ulja i znoji se do pola litre tekućine. Koža je pritom prirodno stanište milijuna bakterija i gljivica koje se prenose na plahte, jastučnice i poplune.

Iako je svježi znoj bez mirisa, bakterije na koži, poput stafilokoka, razgrađuju ga i stvaraju neugodne mirise. Uz to, kosa i tijelo tijekom dana skupljaju prašinu, pelud i zagađivače koji se također prenose na posteljinu te mogu izazvati alergije ili otežano disanje.

Grinje i gljivice u krevetu

Mrtve stanice kože predstavljaju hranu za grinje, mikroskopske organizme koji uspijevaju u toplom i vlažnom okruženju madraca i posteljine. Iako same grinje nisu opasne, njihov izmet snažan je alergen koji može pogoršati simptome astme, ekcema i alergijskog rinitisa.

Krevet može biti pogodno tlo i za gljivice. Neke vrste, poput Aspergillus fumigatus, pronađene su u korištenim jastucima i mogu uzrokovati ozbiljne plućne infekcije, osobito kod osoba oslabljenog imuniteta. Situacija je dodatno složenija ako se u krevetu spava s kućnim ljubimcima, koji unose dodatnu dlaku, perut i prljavštinu.

Koliko često prati posteljinu

Plahte i jastučnice preporučuje se prati jednom tjedno kako bi se uklonili znoj, ulja, mikrobi, alergeni i mrtve stanice kože. Ako ste bili bolesni, jako se znojite ili dijelite krevet s kućnim ljubimcima, preporučuje se pranje svaka tri do četiri dana. Optimalna temperatura pranja je 60 stupnjeva ili više, čime se učinkovitije uklanjaju bakterije i grinje. Sušenje u sušilici ili glačanje dodatno doprinosi dezinfekciji.

Poplune je preporučljivo prati svaka tri do četiri mjeseca. Iako se koriste navlake, s vremenom u punjenje prodiru tjelesna ulja i grinje. Način čišćenja ovisi o vrsti popluna – neki se mogu prati u perilici, dok drugi zahtijevaju profesionalno čišćenje.

Više od estetike

Iako krevet može izgledati čisto, on s vremenom postaje rezervoar mikroba, alergena i grinja. Redovito pranje posteljine nije samo estetsko pitanje, već važan dio brige za zdravlje.

Uklanjanjem nakupljenog znoja, prašine, kože i mikroorganizama smanjuje se rizik od alergijskih reakcija, infekcija i neugodnih mirisa. S obzirom na to da brojna istraživanja potvrđuju snažan utjecaj sna na zdravlje srca i mentalnu bistrinu, higijensko okruženje za spavanje predstavlja malu, ali važnu investiciju u dugoročno blagostanje.