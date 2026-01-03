Koliko često treba prati plahte? Stručnjaci upozoravaju na rizike prljave posteljine

Pranje plahti ključan je dio održavanja higijene spavaće sobe, no mnogi ga zanemaruju. Tijekom noći na posteljini se nakupljaju znoj, masnoće s kože, prljavština i odumrle stanice, što stvara idealno okruženje za razvoj bakterija, gljivica i grinja koje mogu negativno utjecati na zdravlje, piše Health.com.

Koliko često prati plahte?

Iako ne postoji strogo znanstveno pravilo, dermatolozi i higijenski stručnjaci preporučuju pranje plahti jednom tjedno. Ako vam to nije izvedivo, krajnji rok trebao bi biti svaka dva tjedna.

Naše tijelo dnevno izgubi oko 1,5 grama odumrlih stanica kože, a velik dio završi upravo u krevetu. Time se hrane grinje – mikroskopski organizmi koji se u toplim i vlažnim uvjetima brzo razmnožavaju i mogu pogoršati alergije i astmu. Dodatni problem stvaraju znoj i masnoće, koji potiču rast bakterija i gljivica.

Posebnu pažnju treba posvetiti jastučnicama, na kojima se nakupljaju ostaci proizvoda za kosu, ulja s lica i bakterije koje mogu uzrokovati akne. Osobama s osjetljivom kožom preporučuje se mijenjanje jastučnica dva puta tjedno. Navlake za poplune i deke, koje ne dolaze u izravan kontakt s kožom, dovoljno je prati otprilike jednom mjesečno.

Kada je potrebno prati češće?

Posteljinu treba prati češće u sljedećim slučajevima:

ako patite od alergija ili astme

tijekom ili neposredno nakon bolesti

kod zaraznih kožnih infekcija

ako se pojačano znojite noću

ako spavate goli

ako kućni ljubimci spavaju u vašem krevetu

ako prije spavanja koristite masne losione ili proizvode za kosu

Rizici prljave posteljine

Zanemarivanje pranja plahti može dovesti do niza problema. Grinje mogu izazvati kihanje, svrbež i napadaje astme, dok bakterije poput stafilokoka uspijevaju u toplim i vlažnim uvjetima te mogu uzrokovati kožne infekcije. Ostaci kozmetike na jastučnicama mogu začepiti pore i pogoršati akne ili ekcem, a u vlažnoj posteljini može se razviti i plijesan. Osim zdravstvenih rizika, prljave plahte s vremenom dobivaju neugodan miris i žute mrlje.